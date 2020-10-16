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Ceyla Büyükuzun kimdir? TRT Spor spikeri Ceyla Büyükuzun hakkında bilgiler

Spor kanallarında sunuculuk yapan Ceyla Büyükuzun kimdir sorusu en çok sorulanlar arasında yer aldı? Ceyla Büyükuzun'un daha önce yer aldığı programlar ve reklamlar nelerdir? Evli mi? Hangi şehirde doğmuştur? Kaç Yaşındadır?

16 Ekim 2020 Cuma 20:27
Ceyla Büyükuzun kimdir? TRT Spor spikeri Ceyla Büyükuzun hakkında bilgiler
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Hayatı ve Kariyeri

Ceyla Büyükuzun, 1989 tarihinde İstanbul ilimizde doğmuştur. Kariyerine erken yaşta başlamış olan deneyimli sunucumuz Sky Türk kanalında Cevap Anahtarı isimli programın sunuculuğunu yaparak ilk deneyimini yaşadı. Sonrasında ise BJK TV ile devam eden güzel sunucumuz, A Spor kanalında da yer almıştır. 6 sene boyunca A Spor kanalında haber bültenlerini ve farklı programların sunuculuğunu yapmıştır. 7 sene boyunca A Spor bünyesinde bulunan deneyimli sunucumuz, şu sıralar güncel olarak TRT Sporda bulunmaktadır.

Ceyla Büyükuzun’un A Spor’dan Ayrılma Nedeni

A Spor kanalından ayrılık mesajı ise şu şekilde olmuştur:

“Hayatınız daha iyi olacaksa, risk almak zorundasınız. Risk almadan büyümenin hiçbir yolu yoktur” der David Viscott…

Bugün itibariyle kendi isteğimle A Spor ’da ki görevimden ayrılmış bulunuyorum.

2013’te kapısından girdiğim Turkuvaz Medya Grubu’nda/birbirinden özel insanlarla, müthiş işler yapma şansı buldum.

Benim için en kıymetlisi ise; A Spor’un kuruluşunda yer almaktı. Her dakikası hayatımın en önemli deneyimiydi.

Bu süreçte, benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Yayın Yönetmenim Abdülhalik Çimen’e, bir müdürden çok daha fazlası olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Serkan Korkmaz ve Ender Bilginle, ikinci ailem olan Turkuvaz Medya Grubu’na teşekkürü borç biliyorum.

Hayatıma giren tüm dostlarıma, mesai arkadaşlarıma, yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.


Yine, yeniden görüşeceğiz.

Spor Merkezi Programı

Deneyimli ve başarılı sunucumuz, TV kanalları haricinde, Youtube’da ve farklı firmalar ile reklam çekimleri yapmıştır. Şu zamanlarda TRT Spor kanalında Erbatur Ergenekon’la beraber Spor Merkezi isimli programda sunuculuk yapmaktadır. Saçıyla dikkat çeken sunucumuz kendisini efsane kaleci Valderama’ya benzettiğini ve bu durumdan hoşlandığını belirtti.

Özel Hayatı

Güzel sunucumuzun özel hayatı ile alakalı intenette fazla bilgi bulunmamaktadır.

Boy

1.62

Kilosu

48

Ceyla Büyükuzun resmi Instagram hesabı

@ceylabuyukuzun

Twitter hesabı

@ceylabuyukuzun

Burcu

Terazi

Evli mi?

Bekar.



Son Güncelleme: 16.10.2020 20:27
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Anahtar Kelimeler:
TRT SporCeyla Büyükuzun
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