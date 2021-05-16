Ceyda Düvenci katıldığı programda estetik hakkında açıklamalar yaptı

İbrahim Selim’in sunduğu programda estetik konusunda konuşan Düvenci, hiç estetik yaptırmadığını söyledi. Düvenci, “Kök hücre yaptırdım sadece. Kulak arkasından hücreni alıyorlar. Protein kaplarının içinde çoğaltıp deri altına veriyorlar. Normalde her sene yapılması gerekiyor ama aşırı ödlek biriyim. Bir keresinde de alnımda keskin bir çizgim vardı, onu bir botoks ile hallederiz dediler ve oldu” diye konuştu.

Çocuk gelişimi üzerine eğitimler aldığını açıklayan Düvenci, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde okuduğunu ve çocuklarla ilgili cinsel istismara çok dikkat ettiğini söyledi.

Pono kültüründe çocuk yetiştirmek, 9-12 yaş için cinsellik eğitimi ve yaratıcı drama eğitimi aldığını dile getiren Düvenci, çocukların beden algılarını ve duygu duyumlarını anlayabilmeleri için müfredat oluşturduklarını ve Türkiye’de 200 kişi olduklarını söyledi. Düvenci, ileri zamanlarda bu konularda çalışmalar yapacaklarını aktardı.