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Ceren Balıkçı kimdir, nerede doğmuştur? Ceren Balıkçı evli mi? Ceren Balıkçı kaç yaşında?

Ceren Balıkçı kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Ceren Balıkçı’nın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Mart 2022 Cumartesi 20:18
Ceren Balıkçı kimdir, nerede doğmuştur? Ceren Balıkçı evli mi? Ceren Balıkçı kaç yaşında?
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Ceren Balıkçı kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Ceren Balıkçı hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Ceren Balıkçı kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Ceren Balıkçı’nın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Ceren Balıkçı aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

9 Nisan 1999 tarihinde dünyaya gelen Ceren Balıkçı, ilk oyunculuk deneyimini 9 yaşındayken Kayıp Prenses adlı diziyle kazanmıştır.

Şu zamana kadar Göç Zamanı, Bana Hicran De, Bez Bebek, Merhamet ve Madalyon adlı yapımlarda rol almıştır. son olarak ise Kırmızı Oda dizisinde rol almıştır.

Atv kanalında bir hayli beğeni kazanan Kırgın Çiçekler adlı dizide rol almıştır. Ceren Balıkçı bu dizide Sedef karakterine hayat vermiştir. Başarılı genç oyuncu Elif Ceren Balıkçı 1999 yılında Avusturya’da doğmuştur. Lise eğitimine devam etmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 05.03.2022 20:18
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Ceren BalıkçıKırmızı OdaDiziKimdirHayatı
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