Cep Herkülü TV'de ilk kez TRT1 ekranlarında

Halter alanında imkansız başarılara adını yazdıran ve “Dünyanın en iyi sporcusu” olan efsane isim halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını ve başarılarını anlatan bu film büyük ilgi görecek. Hem ülkemizde hem de dünya çapında spor alanında adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu ile ilgili merak edilen her şey filmde yer alıyor.

Filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi yaparken, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu yer alıyor. Filmin senaryosu ise Barış Pirhasan’a müzikler ise Fahir Atakoğlu’na ait. Filmin danışmanlığını ise Naim Süleymanoğlu gibi spora oldukça önem veren abisi Muharrem Süleymanoğlu yaptı.

Film Bulgaristan’da başlayıp Türkiye’de devam ediyor. Filmde önemli isimler yer alıyor. Naim Süleymanoğlu’nu ise genç oyuncu Hayat Van Eck canlandırıyor. Filmde, sporcunun babasını Yetkin Dikinciler, annesini Selen Öztürk, halter sporunda yeteneğinin farkına varan spor hocasını, spor alanında onu her şeye hazırlayan antrenörünü ise Gürkan Uygun canlandırıyor. Bu isimlerin yanı sıra yer alan oyuncular ise şu şekilde; Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş, Bülent Alkış, İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu.

Naim Süleymanoğlu’nun spor kariyerinde 47 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu, 7 Dünya Şampiyonluğu ve bunların yanı sıra birçok başarısı vardı. Usta sporcu kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu oldu ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Naim Süleymanoğlu daha 15 yaşında ilk Dünya Rekoruna adını yazdırdı. Bunun yanı sıra Türkiye’ye güreş sporunun dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu oldu. Efsanevi halterci ardında kırılması imkansız olan rekorlar bıraktı.