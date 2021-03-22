Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

Halter sporunun Türkiye'deki en başarılı isimlerinden olan Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını konu edinen filmi Cep Herkülü bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Filmi izleyen kişilerin en çok merak ettiği soru ise Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu nerede çekildiği konusu oldu. Başrolünde Hayat Van Eck'in yer aldığı film dikkatleri üzerine toplamayı başaradı. Peki Naim Süleymanoğlu'nun filminin çekildiği yer neresi, film nerde nerede çekildi? İşte detaylar...

Cep Herkülü : Naim Süleymanoğlu'nun konusu

Cep Herkülü : Naim Süleymanoğlu oyuncuları

Momçilgrad'ın Ptiçar köyünde dünyaya gelen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını konu alan filmde döneme dair ayrıntılara da yer veriliyor. Herkül lakabıyla tanınan Naim Süleymanoğlu'nun yaşamının yanında Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 senesinin sonunda uygulamada olan Bulgaristan Türklerinin adlarının devlet zorunluluğuyla Bulgar isimleriyle değiştirilmesi anlatılıyor. Resmi makamlar tarafından "Diriliş Süreci" ismi verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri anlatılıyor.

Filmin oyuncu kadrosundaki isimler ise Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu ve Bülent Alkış.

Cep Herkülü : Naim Süleymanoğlu nerede çekildi?

Cep Herkülü : Naim Süleymanoğlu filminin çekim yeri Kırcali, Momçilgrad ve Sofya çekimlerinin yanında bazı sahneler Türkiye ve Azerbeycan'da çekilmiştir.