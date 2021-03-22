İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Cep Herkülü : Naim Süleymanoğlu filmi hakkında izleyiciler tarafından soru sorulmaya başlandı. En çok merak edilen sorular arasında Cep Herkülü filminin nerede çekildiği sorusu oldu. İşte filme dair o soruların yanıtları...

22 Mart 2021 Pazartesi 20:03
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?
Takip Et:

Halter sporunun Türkiye'deki en başarılı isimlerinden olan Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını konu edinen filmi Cep Herkülü bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Filmi izleyen kişilerin en çok merak ettiği soru ise Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu nerede çekildiği konusu oldu. Başrolünde Hayat Van Eck'in yer aldığı film dikkatleri üzerine toplamayı başaradı. Peki Naim Süleymanoğlu'nun filminin çekildiği yer neresi, film nerde nerede çekildi? İşte detaylar...

Cep Herkülü : Naim Süleymanoğlu'nun konusu

Momçilgrad'ın Ptiçar köyünde dünyaya gelen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını konu alan filmde döneme dair ayrıntılara da yer veriliyor. Herkül lakabıyla tanınan Naim Süleymanoğlu'nun yaşamının yanında Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 senesinin sonunda uygulamada olan Bulgaristan Türklerinin adlarının devlet zorunluluğuyla Bulgar isimleriyle değiştirilmesi anlatılıyor. Resmi makamlar tarafından "Diriliş Süreci" ismi verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri anlatılıyor.

Cep Herkülü : Naim Süleymanoğlu oyuncuları

Filmin oyuncu kadrosundaki isimler ise Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu ve Bülent Alkış.

Cep Herkülü : Naim Süleymanoğlu nerede çekildi?

Cep Herkülü : Naim Süleymanoğlu filminin çekim yeri Kırcali, Momçilgrad ve Sofya çekimlerinin yanında bazı sahneler Türkiye ve Azerbeycan'da çekilmiştir.



Son Güncelleme: 22.03.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cep HerkülüNaimSüleymanoğluFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden diziden ayrılıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden diziden ayrılıyor?
Yaralı Kalbim 47. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 47. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7
Naim Süleymanoğlu neden, kaç yaşında öldü?
Naim Süleymanoğlu neden, kaç yaşında öldü?
Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hakkında bilgiler
Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hakkında bilgiler
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir?
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir?
Emanet 142. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Mart 2021 Salı Kanal 7
Emanet 142. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Mart 2021 Salı Kanal 7

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden diziden ayrılıyor?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Yaralı Kalbim 47. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2021
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2021
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Bugün hangi maçlar var? 22 Mart 2021 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Maraşlı reyting sonuçları nasıl? ATV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
Formasyon belgesi sayısı nedir, ne demektir, ne anlama geliyor? Formasyon belgesi sayısı kısmına ne yazılıyor, ne yazılmalıdır? Pedagojik formasyon belge sayısı nedir ?
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru hakkında bilgiler
Twitch Leydimedusa kimdir?
16 Mart 2021 salı reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj reyting birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kimdir?
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim nerelidir?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Maraşlı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Mart 22 Pazartesi
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.