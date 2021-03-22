Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir?

Bulgaristan’dan ülkemize göç eden ve aslen Türk olan Naim Süleymanoğlu, kariyeri boyunca 3 tane olimpiyat altın madalyası, 47 dünya rekoru, 6 Avrupa şampiyonluğu ve 7 tane dünya şampiyonluğu elde etti. Dünyanın en büyük sporcuları arasına girmeyi başaran Naim Süleymanoğlu’nu anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 22 Kasım 2019 tarihinde gösterime girmişti. Gösterime girdiğinden beridir sevilerek takip edilen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi yine merak konusu oldu. Son dönemlerin en çok dikkat çeken yapımları arasında yer alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin başrolünü oynayan Hayat Van Eck adlı oyuncunun kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu merak edilmektedir.

5 gün içinde 292 bin kişi tarafından izlenerek dikkatleri üzerine çeken Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin başrolünde Hayat Van Eck oynamaktadır.

Hayat Van Eck Kimdir?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Konusu

Hollandalı oyuncu Hayat Van Eck, 6 yaşında kadar doğduğu ülkede bulundu. Sonrasında ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşti. Annesi Türk, babası ise Hollandalı’dır. 2017 yılında çekilen Daha filminde kendisine yer buldu. Buradaki Gaza karakteriyle 24. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Bulgaristan’a bağlı Momçilgrad’ın Ptiçar köyünde doğdu. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun zorlu yaşamına ilişkin kesitler verilmektedir. Film, dram ve biyografi filmi olarak dikkat çekmektedir. O dönemlerde Bulgar Komünist Parti tarafından yönetilen Bulgaristan’da yaşayan Türklerin isimlerinin zorla Bulgar isimlerle değiştirilmesi konu ediniliyor. Diriliş Süreci adı altında Türk azınlıklara zulümler yapılınca, Naim Süleymanoğlu da buradan kaçmaya çalışarak yapılan zulümleri dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncu Kadrosu

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

Bülent Alkış - Atalay Göktuna

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Eren Bülbül Sürprizi

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde hiç kimsenin beklemediği ilginç bir detay yer aldı. Filmde şehit çocuğumuz Eren Bülbül de anıldı. Filmde Naim Süleymanoğlu’nu Bulgaristan’dan Türkiye’ye getiren uçakta kaptan pilotun ismine Eren Bülbül adı verildi. Film sırasında kule ile konuşan pilot, ‘’Ben Yarbay Eren Bülbül, vatanımıza hoş geldiniz’’ şeklinde bir anons geçiyor. Bu sözleriyle dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nu karşılıyor. Bu detaydan dolayı da vatandaşlarımız filme tam puan verdi. Filmin müziğini ise ünlü rapçi Eypio yaptı.