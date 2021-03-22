Cep Herkülü filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu fragmanı, oyuncuları ve konusu

Bulgaristan’dan ülkemize göç eden ve aslen Türk olan Naim Süleymanoğlu, kariyeri boyunca 3 tane olimpiyat altın madalyası, 47 dünya rekoru, 6 Avrupa şampiyonluğu ve 7 tane dünya şampiyonluğu elde etti. Dünyanın en büyük sporcuları arasına girmeyi başaran Naim Süleymanoğlu’nu anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 22 Kasım 2019 tarihinde gösterime girmişti. Gösterime girdiğinden beridir sevilerek takip edilen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi yine merak konusu oldu. Son dönemlerin en çok dikkat çeken yapımları arasında yer alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyicileri Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncu kadrosu, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu sorularının yanıtlarını arıyor.

Dünyanın en büyük halter sporcusu olarak kabul edilen Türk sporcu Naim Süleymanoğlu’nun yaşam hikayesini konu edinen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, gösterime girdiği tarihten itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yine dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Müslüm ve Ayla’nın yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu tarafından yapılan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi’nin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yapmaktadır. Senaryosunda ise Barış Pirhasan bulunmaktadır.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Konusu

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin başrollerinde yabancı oyuncu Hayat Can Eck bulunmaktadır. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin oyuncu kadrosu oldukça iyi oyunculardan oluşmaktadır. İzleyiciler de filmin oyuncu kadrosunu çok beğendi.

Bulgaristan’a bağlı Momçilgrad’ın Ptiçar köyünde doğdu. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun zorlu yaşamına ilişkin kesitler verilmektedir. Film, dram ve biyografi filmi olarak dikkat çekmektedir. O dönemlerde Bulgar Komünist Parti tarafından yönetilen Bulgaristan’da yaşayan Türklerin isimlerinin zorla Bulgar isimlerle değiştirilmesi konu ediniliyor. Diriliş Süreci adı altında Türk azınlıklara zulümler yapılınca, Naim Süleymanoğlu da buradan kaçmaya çalışarak yapılan zulümleri dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncu Kadrosu

Filmde Naim Süleymanoğlu’na hayat veren Hollandalı oyuncu Hayat Van Eck, başarılı bit oyunculuk ortaya koydu. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda Bülent Alkış, Barış Kıralioğlu, Renan Bilek, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Yetkin Dikinciler bulunmaktadır.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncu Kadrosu

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

Bülent Alkış - Atalay Göktuna

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Nerede Çekilmiştir?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Bulgaristan’ın Sofya, Momçilgrad ve Kırcali bölgesinde çekilde. Bir kısmı ise Azerbaycan ve Türkiye’de çekildi.