Cennet Mahallesi'nin Rüstem'i Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisinde

Bir dönemin en sevilen dizilerinden Cennet Mahallesi’nde Rüstem karakterine hayat veren Melih Çardak uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Çardak’ın yeni adresi Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar oldu. Melih Çarda dizide Servet Karaca karakterine hayat verecek.

Melih Çardak Arka Sokaklar dizisinin ikinci sezon 78.bölümünde de dizide yer almıştı. Arka Sokaklar resmi hesabından yapılan açıklamada Melih Çardak’ın diziye döndüğü duyuruldu.

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini Orhan Oğuz üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar her hafta Cuma akşamları saat 20:00’de izleyici karşısına çıkıyor.