Cengiz Sezici kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezici kaç yaşında vefat etti?

Cengiz Sezici kimdir?

1950 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir.1971 yılından itibaren tiyatro ile ilgilenmiştir. 1978 yılında sinema ile tanışmış hem sinema filmlerinde hem de birden fazla dizi de rol almıştır. Kış Çiçeği isimli filmde canlandırdığı karakter ve oyunculuk yeteneği ile dikkatleri üzerinde toplamış, 33. Antalya Altın Portakal’da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almayı başarmıştır. 1998 ve 2000 yıllarında Ayşecik dizisinde canlandırdığı Çatal Niyazi karakteri ile seyircinin aklına kazınmayı başarmıştır. 03 Ağustos 2019 yılında 69 yaşında vefat etmiştir. Bir süredir nefes darlığı yaşadığı bilinen oyuncu, sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. En son 2017 senesinde Söz dizisinde Sami karakterini canlandırmıştır.

Yer aldığı diziler

Çalıkuşu (Burhan)

Kanun Savaşçıları

Yıldızlar Gece Büyür (Sülo)

155 Polis İmdat

Saygılar Bizden (Ağa’nın Adamı)

Sevginin Bittiği Yer

Tetikçi Kemal

Uyuşturucu

Evdekiler (Faddal)

Kopgel Taksi (Cengiz)

Hayat Bazı zaman Tatlıdır (Cengiz)

Tatlı Kaçıklar (Boğmaca)

Zehra Ana

Acı Günler

Can Ayşecik (Çatal Niyazi)

İlişkiler (Ali)

Şaban ile Şirin

Aynalı Tahir (Kemal)

Zilyoner (Şerafettin)

Emanet (Turhan)

Hastayım Doktor

Kurşun Yarası (Ali Kaptan)

Cennet Mahallesi (Falçata İhsan)

Aşka Sürgün (Ensar)

Kırık Kanatlar (Bekir Hoca)

Ver Elini İstanbul (Gökçe)

Arka Sokaklar (Mehmet Dayı)

Yersiz Yurtsuz (Emrullah’ın Kardeşi)

Goncakaranfil

Kül ve Ateş (Ekber)

Geniş Aile (Konuk Oyuncu)

Keşanlı Ali Destanı

Kötü Yol (Bedir Ağa)

Kaçak (Bici Nihat)

Kurtlar Vadisi Pusu (Settar)

Söz (Sami)

Yer aldığı filmler

Selvi Boylum, Al Yazmalım (Can)

Bereketli Topraklar Üzerinde (Çaycı)

Balayı (Cengiz)

Fidan (Coni)

Karanfilli Naciye (Tarık’ın Abisi)

Bu İkiliye Dikkat (Tetikçi)

Körebe (Recep Sarı)

Melek Yüzlüm

Fatmagül’ün Suçu Ne (Münir)

Gün Akşam Oldu (Galip)

Seher Vakti (Şakir)

Son Urfalı (Zeyyat)

Yoksul (Şevket)

Çalıkuşu (Burhan)

72. Koğuş (Berbat)

Alnımdaki Bıçak Yarası (Artin)

Anayurt Oteli (Sivil Polis)

Babamız Eğleniyor

Vurgun (Mehmet)

Aşıksın (Mafya Babası Tekin Kara)

Kırmızı Gece

Sevgiler Çiçek Gibi (Faruk)

Bu Şehrin Geceleri (Kazım)

Gülen Adam (Köyün Delisi Müslüm Çavuş)

Vahşi ve Güzel

Çingene

Eskici ve Oğulları (Elçi)

Kiraz Çiçek Açıyor (Kiraz’ın Kocası)

Zavallı (Osman)

Siyabend-ü Xece (Siyabend’in Abisi)

Gece, Mlek ve Bizim Çocuklar (Osman)

Kardeşim

Rumuz Sev Beni

Çifte Vakkası

İftira – Hasan Sezai Hz. (Kasapoğlu)

İnce Hasan (Feyzo)

Doktora Bak Doktora

Mıymıntılar Kralı (Arap Tekin)

Sessiz Çığlık

Barbunya Nuri

Sen de Gitme (Rüstem Efendi)

Ali – Sakın Arkana Bakma

Kış Çiçeği (Führer)

Kolsuz Bebek (Sedat)

Üçüncü Sayfa (Ev Sahibi)

Abuzer Kadayıf (Kebapçı)

Annem ve Ben (Şeref)

Bedel (Mahkum)

Köçek (Rıza)

İki Genç Kız (Şevket)

Bir Aşk Hikayesi

Gülizar

Rıza Kaptan (Kısa Film)

Zeynep’in Sekiz Günü (Bar Sahibi)