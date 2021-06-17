Cengiz Sezici kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezici kaç yaşında vefat etti?

Cengiz Sezici kimdir?
1950 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir.1971 yılından itibaren tiyatro ile ilgilenmiştir. 1978 yılında sinema ile tanışmış hem sinema filmlerinde hem de birden fazla dizi de rol almıştır. Kış Çiçeği isimli filmde canlandırdığı karakter ve oyunculuk yeteneği ile dikkatleri üzerinde toplamış, 33. Antalya Altın Portakal’da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almayı başarmıştır. 1998 ve 2000 yıllarında Ayşecik dizisinde canlandırdığı Çatal Niyazi karakteri ile seyircinin aklına kazınmayı başarmıştır. 03 Ağustos 2019 yılında 69 yaşında vefat etmiştir. Bir süredir nefes darlığı yaşadığı bilinen oyuncu, sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. En son 2017 senesinde Söz dizisinde Sami karakterini canlandırmıştır.
Yer aldığı diziler
Çalıkuşu (Burhan)
Kanun Savaşçıları
Yıldızlar Gece Büyür (Sülo)
155 Polis İmdat
Saygılar Bizden (Ağa’nın Adamı)
Sevginin Bittiği Yer
Tetikçi Kemal
Uyuşturucu
Evdekiler (Faddal)
Kopgel Taksi (Cengiz)
Hayat Bazı zaman Tatlıdır (Cengiz)
Tatlı Kaçıklar (Boğmaca)
Zehra Ana
Acı Günler
Can Ayşecik (Çatal Niyazi)
İlişkiler (Ali)
Şaban ile Şirin
Aynalı Tahir (Kemal)
Zilyoner (Şerafettin)
Emanet (Turhan)
Hastayım Doktor
Kurşun Yarası (Ali Kaptan)
Cennet Mahallesi (Falçata İhsan)
Aşka Sürgün (Ensar)
Kırık Kanatlar (Bekir Hoca)
Ver Elini İstanbul (Gökçe)
Arka Sokaklar (Mehmet Dayı)
Yersiz Yurtsuz (Emrullah’ın Kardeşi)
Goncakaranfil
Kül ve Ateş (Ekber)
Geniş Aile (Konuk Oyuncu)
Keşanlı Ali Destanı
Kötü Yol (Bedir Ağa)
Kaçak (Bici Nihat)
Kurtlar Vadisi Pusu (Settar)
Söz (Sami)
Yer aldığı filmler
Selvi Boylum, Al Yazmalım (Can)
Bereketli Topraklar Üzerinde (Çaycı)
Balayı (Cengiz)
Fidan (Coni)
Karanfilli Naciye (Tarık’ın Abisi)
Bu İkiliye Dikkat (Tetikçi)
Melek Yüzlüm
Fatmagül’ün Suçu Ne (Münir)
Gün Akşam Oldu (Galip)
Seher Vakti (Şakir)
Son Urfalı (Zeyyat)
Yoksul (Şevket)
Çalıkuşu (Burhan)
72. Koğuş (Berbat)
Alnımdaki Bıçak Yarası (Artin)
Anayurt Oteli (Sivil Polis)
Babamız Eğleniyor
Vurgun (Mehmet)
Aşıksın (Mafya Babası Tekin Kara)
Kırmızı Gece
Sevgiler Çiçek Gibi (Faruk)
Bu Şehrin Geceleri (Kazım)
Gülen Adam (Köyün Delisi Müslüm Çavuş)
Vahşi ve Güzel
Çingene
Eskici ve Oğulları (Elçi)
Kiraz Çiçek Açıyor (Kiraz’ın Kocası)
Zavallı (Osman)
Siyabend-ü Xece (Siyabend’in Abisi)
Gece, Mlek ve Bizim Çocuklar (Osman)
Kardeşim
Rumuz Sev Beni
Çifte Vakkası
İftira – Hasan Sezai Hz. (Kasapoğlu)
İnce Hasan (Feyzo)
Doktora Bak Doktora
Mıymıntılar Kralı (Arap Tekin)
Sessiz Çığlık
Barbunya Nuri
Sen de Gitme (Rüstem Efendi)
Ali – Sakın Arkana Bakma
Kış Çiçeği (Führer)
Kolsuz Bebek (Sedat)
Üçüncü Sayfa (Ev Sahibi)
Abuzer Kadayıf (Kebapçı)
Annem ve Ben (Şeref)
Bedel (Mahkum)
Köçek (Rıza)
İki Genç Kız (Şevket)
Bir Aşk Hikayesi
Gülizar
Rıza Kaptan (Kısa Film)
Zeynep’in Sekiz Günü (Bar Sahibi)