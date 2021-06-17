İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Cengiz Sezici kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezici kaç yaşında vefat etti?

Birden fazla dizi ve filmlerde rol almış olan Cengiz Sezici oyunculuk yeteneği ile kendini kanıtlamıştır. Rol aldığı her dizide üstlendiği karakteri başarılı bir şekilde canlandıran Sezici, seyircinin aklına kazınmayı başarmıştır. Antalya Altın Portakal en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne Ayşecik dizisinde canlandırdığı karakter ile layık görülmüştür. Cengiz Sezici hakkındaki detaylı bilgileri sizler için haberimizde sunduk.

17 Haziran 2021 Perşembe 02:27
Cengiz Sezici kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezici kaç yaşında vefat etti?
Takip Et:

 

Cengiz Sezici kimdir?

1950 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir.1971 yılından itibaren tiyatro ile ilgilenmiştir. 1978 yılında sinema ile tanışmış hem sinema filmlerinde hem de birden fazla dizi de rol almıştır. Kış Çiçeği isimli filmde canlandırdığı karakter ve oyunculuk yeteneği ile dikkatleri üzerinde toplamış, 33. Antalya Altın Portakal’da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almayı başarmıştır. 1998 ve 2000 yıllarında Ayşecik dizisinde canlandırdığı Çatal Niyazi karakteri ile seyircinin aklına kazınmayı başarmıştır. 03 Ağustos 2019 yılında 69 yaşında vefat etmiştir. Bir süredir nefes darlığı yaşadığı bilinen oyuncu, sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. En son 2017 senesinde Söz dizisinde Sami karakterini canlandırmıştır.

Yer aldığı diziler

Çalıkuşu (Burhan)

Kanun Savaşçıları

Yıldızlar Gece Büyür (Sülo)

155 Polis İmdat

Saygılar Bizden (Ağa’nın Adamı)

Sevginin Bittiği Yer

Tetikçi Kemal

Uyuşturucu

Evdekiler (Faddal)

Kopgel Taksi (Cengiz)

Hayat Bazı zaman Tatlıdır (Cengiz)

Tatlı Kaçıklar (Boğmaca)

Zehra Ana

Acı Günler

Can Ayşecik (Çatal Niyazi)

İlişkiler (Ali)

Şaban ile Şirin

Aynalı Tahir (Kemal)

Zilyoner (Şerafettin)

Emanet (Turhan)

Hastayım Doktor

Kurşun Yarası (Ali Kaptan)

Cennet Mahallesi (Falçata İhsan)

Aşka Sürgün (Ensar)

Kırık Kanatlar (Bekir Hoca)

Ver Elini İstanbul (Gökçe)

Arka Sokaklar (Mehmet Dayı)

Yersiz Yurtsuz (Emrullah’ın Kardeşi)

Goncakaranfil

Kül ve Ateş (Ekber)

Geniş Aile (Konuk Oyuncu)

Keşanlı Ali Destanı

Kötü Yol (Bedir Ağa)

Kaçak (Bici Nihat)

Kurtlar Vadisi Pusu (Settar)

Söz (Sami)

Yer aldığı filmler

Selvi Boylum, Al Yazmalım (Can)

Bereketli Topraklar Üzerinde (Çaycı)

Balayı (Cengiz)

Fidan (Coni)

Karanfilli Naciye (Tarık’ın Abisi)

Bu İkiliye Dikkat (Tetikçi)

Körebe (Recep Sarı)

Melek Yüzlüm

Fatmagül’ün Suçu Ne (Münir)

Gün Akşam Oldu (Galip)

Seher Vakti (Şakir)

Son Urfalı (Zeyyat)

Yoksul (Şevket)

Çalıkuşu (Burhan)

72. Koğuş (Berbat)

Alnımdaki Bıçak Yarası (Artin)

Anayurt Oteli (Sivil Polis)

Babamız Eğleniyor

Vurgun (Mehmet)

Aşıksın (Mafya Babası Tekin Kara)

Kırmızı Gece

Sevgiler Çiçek Gibi (Faruk)

Bu Şehrin Geceleri (Kazım)

Gülen Adam (Köyün Delisi Müslüm Çavuş)

Vahşi ve Güzel

Çingene

Eskici ve Oğulları (Elçi)

Kiraz Çiçek Açıyor (Kiraz’ın Kocası)

Zavallı (Osman)

Siyabend-ü Xece (Siyabend’in Abisi)

Gece, Mlek ve Bizim Çocuklar (Osman)

Kardeşim

Rumuz Sev Beni

Çifte Vakkası

İftira – Hasan Sezai Hz. (Kasapoğlu)

İnce Hasan (Feyzo)

Doktora Bak Doktora

Mıymıntılar Kralı (Arap Tekin)

Sessiz Çığlık

Barbunya Nuri

Sen de Gitme (Rüstem Efendi)

Ali – Sakın Arkana Bakma

Kış Çiçeği (Führer)

Kolsuz Bebek (Sedat)

Üçüncü Sayfa (Ev Sahibi)

Abuzer Kadayıf (Kebapçı)

Annem ve Ben (Şeref)

Bedel (Mahkum)

Köçek (Rıza)

İki Genç Kız (Şevket)

Bir Aşk Hikayesi

Gülizar

Rıza Kaptan (Kısa Film)

Zeynep’in Sekiz Günü (Bar Sahibi)


Son Güncelleme: 17.06.2021 02:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cengiz SeziciOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nila Fırat kimdir?
Nila Fırat kimdir?
Kaan Şener kimdir? Kaan Şener görev aldığı dizi ve reklam filmleri
Kaan Şener kimdir? Kaan Şener görev aldığı dizi ve reklam filmleri
Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!
Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!
Aslı İşler kimdir? Nerelidir? Aslı İşler nerede oturuyor?
Aslı İşler kimdir? Nerelidir? Aslı İşler nerede oturuyor?
Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Popüler Haberler

Cengiz Sezici kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezici kaç yaşında vefat etti?
Nila Fırat kimdir?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Milangaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
internetten online emlak vergisi ödeme işlemleri 2021
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Alışveriş kredisini kimler alabilir? 2021 Alışveriş kredisi nasıl kullanılır?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Emeklilere eşit yükseltme sistemi
Vakıfbank’tan 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
13 Haziran 2021 Pazar TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2021 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Oyuncu Leman Davran kimdir?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 17 Haziran 2021 Perşembe
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
2021 Haziran Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 17 Haziran 2021 Perşembe Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!
Fox TV'de 17 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.