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Cengiz Sezgin kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezgin rol aldığı yapımlar

1961 yılında Artvin'de dünyaya gelen Cengiz Sezgin Ankara'da pek çok tiyatro salonunda sahne almıştır. Deneyimli oyuncu Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Baba Ocağı ve Ferhunde Hanımlar gibi dizilerde yer almıştır.

02 Haziran 2021 Çarşamba 10:24
Cengiz Sezgin kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezgin rol aldığı yapımlar
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Ankara’da birçok tiyatro sahnesinde rol alan ve küçük yaşlardan itibaren sahnelerde olan Cengiz Sezgin’in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Cengiz Sezgin kimdir?

30 Temmuz 1961 yılında dünyaya gelen Cengiz Sezgin Artvin’de doğmuştur. İlk olarak 16 yaşında Halk Evleri Tiyatro Topluluğu’nda sahne almaya başlayan Cengiz Sezgin, ardından Ankara’da Eti Sanat, Genç Sahne, Yeni Meydan ve Birlik gibi Sahnelerde görev almıştır.

Bunların yanı sıra Çankaya Belediyesi’nde Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen Sezgi, en son Canlar Tiyatrosu’nu kurmuştur. Cengiz Sezgin tiyatro oyunlarının yanı sıra bir çok dizide yer almıştır.

Cengiz Sezgin rol aldığı yapımlar

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Bizim Evin Halleri

Yol Ayrımı

Lafla Değil

Baba Ocağı

Ferhunde Hanımlar

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 10:24
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Anahtar Kelimeler:
SezginCengiz
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