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Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?

Müziğin iki güçlü ses Sibel Can, Hakan Altun ile klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici nin sunuculuğunu üstlendiği “Şarkılar Bizi Söyler”in programının bu haftaki teması Arabesk müziği temsilcilerinden cengiz Kurtoğlu ve şarkıları oldu. Program temasına destek amaçlı Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu katıldı. Peki Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Soruları cevaplayalım.

25 Nisan 2021 Pazar 20:20
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
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Orçun Kurtoğlu kimdir?

Müzik eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde alarak tamamlayıp mezun olan Orçun Kurtoğlu ilk albümü de piyasa da yerini aldı.

Tam olarak isim Orçun Bora Kurtoğlu’dur. 1979 yılında doğmuştur. Orçun Kurtoğlu'nun babası Cengiz Kurtoğlu; annesi ise Fatma Kurtoğlu'dur. Orçun Kurtoğlu, ailenin ilk çocuğudur ve kendi gibi şarkıcı olan Aydın erkek kardeşi ve Aylin isminde kız kardeşine sahiptir.

Babasıda usta sanatçılardan olan Orçun Kurtoğlu baba mesleğini devam ettirmektedir. 2017 senesinde Sen Varsın İyi Ki isimli albümü ile ilk adımı atmıştır. Bir yandanda YouTube kanalında müzik şölenleri sunmaktadır. Orçun Kurtoğlu 2019 yılında Özge Kurtoğlu ile nikah masasına oturmuştur. Bu evlilikten Nisan isimli bir kız çocukları olmuştur.

Orçun Kurtoğlu şarkıları

Gölge Gibi

Gönlümün Feri

Haberin Yok

Haklısın

İki Korkak

İyi Ki Varsın

Yanıyor Mu Yeşil Köşkün Lambası

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:20
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