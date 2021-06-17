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Cengiz Küçükayvaz kimdir? Nerelidir? Cengiz Küçükayvaz kaç yaşındadır?

Birçok film ve dizide rol almış olan Cengiz Küçükayvaz, kendi eğitim yerinde öğrencilerine eğitim vermeyi sürdürüyor. Profeyonel olarak tiyatro ile ilgilenen ve sevilen dizilerin çoğunda yer almış olan Cengiz Küçükayvaz, oyunculuk yeteneği ile akıllara kazınmış durumda. Cengiz Küçükayvaz hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde detaylı olarak verilmiştir.

17 Haziran 2021 Perşembe 22:14
Cengiz Küçükayvaz kimdir? Nerelidir? Cengiz Küçükayvaz kaç yaşındadır?
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Cengiz Küçükayvaz kim?

1968 yılında doğan oyuncu, 53 yaşındadır. Temmuz ayında doğmuştur ve Aslan burcudur. Uşak ilinde doğan oyuncu, Uşak’ın Avgan Kasabası’na bağlıdır. Bazı kaynaklarda 14 yaşında iken bir camide ezan okuduğu geçmektedir. Babası İbrahim Küçükayvaz, Adliye Baş Katibi idi. 2015’te vefat etmiştir. 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Tiyatroya Tuncay Özinel tiyatrosunda başlamış ve burada profesyonel olarak oyunculuk yapmıştır. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu’nda devam etmiştir. 

Kendisi gibi oyuncu olan Hülya Şen ike evlenmiş ve Ofelya isminde bir kızı dünyaya gelmiştir. Daha sonra boşanmışlardır. 2013 yılında Züleyha Karyağdı ile 6 sene nişanlı kaldıktan sonra dünya evine girmiştir. 

Boyu 1.81 ve kilosu 74’tür. Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu Oyunculuk Kursu ile eğitimlerine devam etmektedir. Tiyatrosunda yaratıcı drama,oyun hazırlama ve oyun kurma, temel oyunculuk eğitimi, doğaçlama,mimik,rol dersleri, hitabet, çocuk tiyatrosu vb. Kayıtları sürmektedir. 

Yer aldığı diziler 

 Kaygısızlar (Tayfun)

 Sonradan Görmeler

 Çiçek Taksi (Ömer Şen)

 Tatlı Kaçıklar (Sinan)

 Yasemince

 Kadınlar Kulübü

 Cümbüşiye (Abduş)

 Parça Pinçik

 Çılgın Bediş

 Reyting Hamdi

 Şöhretler Kebapçısı (Ali Kıran)

 Biz Boşanıyoruz

 Avrupa Yakası

 Cennet Mahallesi (Sinek Turgut)

 Sevda Tepesi (Bakkal Mülayim)

 Çılgın Yuva (Çetin)

 Acemi Cadı (Attarbolkeseden)

 Daha Neler (Mukadder)

 Düş Yakamdan (Uğur)

 Sardunya Sokağı (Şakir)

 Yasak Elma (Defineci Kazım)

 Şöhret Okulu (Cenk Hoca)

 Kız Annesi (Cevher)

 Kertenkele (Hayri)

 Klavye Delikanlıları (Kamil Şeker)

 Arka Sokaklar (İsmet) 

Yer aldığı filmler 

Hoş Memo (Baş Komiser Servet)

 Çifte Vakkas

 Gemide 

 Laleli’de Bir Azize (Doktor)

Mualla (Mualla’nın Abisi)

 Naylon Kemal (Mahalleli)

 Kahpe Bizans (Simitis)

 Yeşil Işık (Servet)

 Hababam Sınıfı: Herkese Merhabalar (Kötü Kenan)

 Hababam Sınıfı 3,5 (Kötü Kenan)

 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Kamil)

 Emret Komutanım: Şah Mat (Kerkerez Ati)

 Eve Dönüş (Cahit)

 Küçük Hanımefendi 

 Küçük Hanımefendinin Şoförü (Cahit)

 Maskeli Beşler: Irak (Kamil)

 Maskeli Beşler: Kıbrıs (Kamil)

 Süper Ajan K9 (Deşifre)

7 Kocalı Hürmüz (Berber Hasan)

 Harbi Define (Cemil)

 Çakallarla Dans (Adnan)

 Şov Bizinıs (Hakkı)

 İkizler Firarda (Kazım)

 Şipşak Anadolu

 Can Tertip (Kemal)

 Şartlı Tahliye

 


Son Güncelleme: 17.06.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
TiyatroOyuncuCengiz Küçükayvaz
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