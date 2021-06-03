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Cengiz Demir Öztürk kimdir ? Hangi dizi ve Filmlerde Rol aldı ?

Cengiz Demir Öztürk adlı sanatçıyla ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz ...

03 Haziran 2021 Perşembe 15:02
Cengiz Demir Öztürk kimdir ? Hangi dizi ve Filmlerde Rol aldı ?
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16 Mart 1974’de İstanbul’da doğan Cengiz Demir Öztürk yüksek lisans mezunudur. 1974’de halen 6 aylıkken annesinin kucağında sinemayla tanışmıştır.

Cengiz Demir, dizi ve sinema filmlerinde oyuncu olarak veya dublör,seslendirme sanatçısı olarak görev almıştır. 2017 yılında ilk kez başrol olarak ‘’ Morg’’ filminde oynamıştır. Bunun ardından da ‘’Cin Çeşmesi’’ filmiyle dikkat çekmiştir.

Yeşilçam oyuncularından biri olan Nazan Arın’ın ve Demir Film sahibi olan Demir Öztürk’ün oğludur. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde nüfusa kayıtlıdır.

Kurtlar Vadisi, Doksanlar, Çocuklar Duymasın, Kanıt, Tanıklar, Bitmeyen Hikaye, İki Dünya Arasında gibi dizilerde rol amıştır. Ayrıca Nizama Adanmış Ruhlar, Arka Sokaklar, 1 Erkek 1 Kadın ve İnsan Aldandı dizilerinden seslendirme yapmıştır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 15:02
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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Demir ÖztürkMorg Filmi
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