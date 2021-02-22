Cenaze işleri film konusu ve film oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Korhan Uğur’un yer aldığı, senaryosunun ise yine Korhan Uğur ve Serpil Altın’ın üstlendiği Cenaze İşleri filmi 2017 yapımlıdır. Film, Serpil Altın Film Yapım tarafından çıkan komedi türündedir.

Cenaze İşleri filminin konusu

Filmin karakterlerinden biri olan Orhan, cenaze işleri görevlisi ve aynı zamanda kimsesizler mezarlığınında sorumlusudur. Orhan, sevgilisi Serpil ile evlenmek istemektedir fakat maddi durumundan ötürü evlenemez. Orhan’ın arkadaşı olan Rafet bir gün bir cesedi yok etmek için Orhan’a gelir. Cesedi para karşılığında yok etmesini ister. Rafer, cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini ister. Orhan’ın vicdanı buna el vermez ancak bu parayla evlenebileceğini düşünür. İstemeye istemeye teklifi kabul eder. Orhan, adamı gömeceği esnada adamın ölmediğini fark eder be işler sarpa sarar.

Filmin oyuncu kadrosunda Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Suzan Aksoy, Bedia Ener, Aydan Burhan, Halil Kumavo yer almaktadır.