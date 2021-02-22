İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Cenaze işleri film konusu ve film oyuncuları

2017 yapımlı komedi türündeki Cenaze İşleri filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Serpil Altın Film yapım tarafından yapılan filmin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 22:28
Cenaze işleri film konusu ve film oyuncuları
Takip Et:

Yönetmen koltuğunda Korhan Uğur’un yer aldığı, senaryosunun ise yine Korhan Uğur ve Serpil Altın’ın üstlendiği Cenaze İşleri filmi 2017 yapımlıdır. Film, Serpil Altın Film Yapım tarafından çıkan komedi türündedir.

Cenaze İşleri filminin konusu

Filmin karakterlerinden biri olan Orhan, cenaze işleri görevlisi ve aynı zamanda kimsesizler mezarlığınında sorumlusudur. Orhan, sevgilisi Serpil ile evlenmek istemektedir fakat maddi durumundan ötürü evlenemez. Orhan’ın arkadaşı olan Rafet bir gün bir cesedi yok etmek için Orhan’a gelir. Cesedi para karşılığında yok etmesini ister. Rafer, cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini ister. Orhan’ın vicdanı buna el vermez ancak bu parayla evlenebileceğini düşünür. İstemeye istemeye teklifi kabul eder. Orhan, adamı gömeceği esnada adamın ölmediğini fark eder be işler sarpa sarar.

Filmin oyuncu kadrosunda Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Suzan Aksoy, Bedia Ener, Aydan Burhan, Halil Kumavo yer almaktadır.



Son Güncelleme: 22.02.2021 22:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CenazeİşleriFilmYerliFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Cenaze işleri film konusu ve film oyuncuları
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Doya Doya Moda format mı değişti? Doya Doya Moda erkek yarışmacılar neden gitti?
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'ın hayatı
Sahte AirPods nasıl anlaşılır? Sahte Airpods'u anlamak için 5 farklı yöntem
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Maraşlı reyting sonuçları nasıl? ATV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Ayak bileği burkulması ağrısı nasıl geçer? Ayak bileği burkulması ağrısına neler iyi gelir?
Google Haritalar uygulamasında işyeri ekleme nasıl yapılır? 2021 Google haritalar konum ekleme
İşyerini virüs nedeni ile kapatan esnafa koronavirüs 6 ay ödemesiz esnaf kredi kampanyaları
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Seksenler yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Seksenler yeni sezon başlangıç tarihi ve yayın günü
Edho Cengiz kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Emüler hakkında bilgiler
Emekli ek ödemeleri artırılacak mı? Hangi emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 22 Şubat 2021 Pazartesi Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Vodafone 2 GB internet destek paketi özellikleri nelerdir? Vodafone 2 GB internet başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.