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Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri

Son dönemlerde dizilerde ki performansı ile adından söz ettiren Cemre Kurum merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? sorularını araştırmaya devam ediyor.

17 Haziran 2021 Perşembe 19:22
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
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Son dönemlerin dikkat çeken oyuncularından birisi olan Cemre Kurum merak edilmeye devam ediyor. Görev aldığı yapımlarda gösterdiği performans ile adından söz ettiren Cemre Kurum gerek kariyeri gerekse hayatı ile merak ediliyor.

Cemre Kurum kimdir?

Ocak 1997 yılında Adana’da dünyaya gelen Kurum, Marmara Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk defa 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hıçkırık dizisinde görev alan Cemre Kurum performansı ile adından söz ettirmiştir.

2018 yılında cinlerin musallat olduğu büyülü bir konakta geçen filmde görev alan Kurum başarılı performansı ile yükselmeye devam etmektedir. Atakan Özyurt ile ilişkisi olduğu bilinen Kurum’un Kafalar Grubu ile sık sık bir araya gelmektedir.

 


Son Güncelleme: 17.06.2021 19:22
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