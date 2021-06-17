Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri

Son dönemlerin dikkat çeken oyuncularından birisi olan Cemre Kurum merak edilmeye devam ediyor. Görev aldığı yapımlarda gösterdiği performans ile adından söz ettiren Cemre Kurum gerek kariyeri gerekse hayatı ile merak ediliyor.
Cemre Kurum kimdir?
2018 yılında cinlerin musallat olduğu büyülü bir konakta geçen filmde görev alan Kurum başarılı performansı ile yükselmeye devam etmektedir. Atakan Özyurt ile ilişkisi olduğu bilinen Kurum’un Kafalar Grubu ile sık sık bir araya gelmektedir.
Son Güncelleme: 17.06.2021 19:22