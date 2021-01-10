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Cemal Hünal Survivor’dan niçin çıktı? Survivor'dan ayrılıyor mu? Yerine biri mi geliyor?

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal yarışmadan ayrıldı mı? Cemal Hünal hangi sebeple Survivor'dan ayrıldı? Cemal Hünal'ın yerine hangi yarışmacı gelecek? Survivor 2021 yarışması izleyicileri ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal'ın yarışmadan ayrılma nedeninin ne olduğunu ve yerine kimin geleceğini merakla araştırıyor.

10 Ocak 2021 Pazar 22:44
Cemal Hünal Survivor’dan niçin çıktı? Survivor'dan ayrılıyor mu? Yerine biri mi geliyor?
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Survivor 2021 Yarışmacısı Cemal Hünal Yarışmadan Ayrıldı Mı? Cemal Hünal’ın Yerine Kim Geliyor?

Survivor 2021 yarışması 9 Ocak 2021 Cumartesi TV 8 ekranlarında sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 1 hafta öncesinden Dominik’e giden yarışmacılar adaya alışmaya çalışıyorlar. Fakat adadan gelen son haberler göre Cemal Hünal’ın ada şartlarına uyum sağlayamadığından dolayı yarışmadan ayrıldığı bilgisi geldi.

Herkes Cemal Hünal’ın adadan neden ayrıldığını ve geri dönüp dönmeyeceğini merakla araştırıyor.

Cemal Hünal yarışmadan kendi isteğiyle ayrılma kararı almıştır. Cemal Hünal’ın aniden almış olduğu kararın nedeni ise ada şartlarına uyum sağlayamamış olmasıdır. Yapımcıya ada şartlarının kendisine uygun olmadığını ve deam edemeyeceğini ve adadan ayrılmak istediğini söylemesinin ardından Acun Ilıcalı’nın onayıyla Survivor 2021 yarışmasından ayrıldı.

Cemal Hünal’ın Yerine Kim Gelecek?

Herkes Cemal Hünal’ın adadan ayrılmasının ardından yerine kimin geleceğini merakla araştırıyor.

Cemal Hünal’ın yerine hangi ismin geleceği henüz belli olmadı. Yeni ismin belirlenmesinin ardından açıklama yapılacaktır.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:44
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Cemal HünalTv8
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