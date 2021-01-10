Cemal Hünal Survivor’dan niçin çıktı? Survivor'dan ayrılıyor mu? Yerine biri mi geliyor?

Survivor 2021 Yarışmacısı Cemal Hünal Yarışmadan Ayrıldı Mı? Cemal Hünal’ın Yerine Kim Geliyor?

Survivor 2021 yarışması 9 Ocak 2021 Cumartesi TV 8 ekranlarında sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 1 hafta öncesinden Dominik’e giden yarışmacılar adaya alışmaya çalışıyorlar. Fakat adadan gelen son haberler göre Cemal Hünal’ın ada şartlarına uyum sağlayamadığından dolayı yarışmadan ayrıldığı bilgisi geldi.

Herkes Cemal Hünal’ın adadan neden ayrıldığını ve geri dönüp dönmeyeceğini merakla araştırıyor.

Cemal Hünal yarışmadan kendi isteğiyle ayrılma kararı almıştır. Cemal Hünal’ın aniden almış olduğu kararın nedeni ise ada şartlarına uyum sağlayamamış olmasıdır. Yapımcıya ada şartlarının kendisine uygun olmadığını ve deam edemeyeceğini ve adadan ayrılmak istediğini söylemesinin ardından Acun Ilıcalı’nın onayıyla Survivor 2021 yarışmasından ayrıldı.

Cemal Hünal’ın Yerine Kim Gelecek?

Herkes Cemal Hünal’ın adadan ayrılmasının ardından yerine kimin geleceğini merakla araştırıyor.

Cemal Hünal’ın yerine hangi ismin geleceği henüz belli olmadı. Yeni ismin belirlenmesinin ardından açıklama yapılacaktır.