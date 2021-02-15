Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu

Survivor 2021 yarışmasının güçlü isimlerinden Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu. Gözyaşları içerisinde yarışmaya veda eden Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Sadakatsiz dizisinde ‘Sinan’ karakterini canlandıracak

Survivor’dan beklenmeyen bir şekilde ayrılmak zorunda kalan Cemal Hünal, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi ile geri dönüyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı dizide Cemal Hünal ‘Sinan’ karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde katılacağı ise henüz bilinmiyor.