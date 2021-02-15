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Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu

Survivor 2021'e talihsiz bir şekilde veda etmek zorunda kalan Cemal Hünal, reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi ile ekranlara geri dönecek.

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:21
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
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Survivor 2021 yarışmasının güçlü isimlerinden Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu. Gözyaşları içerisinde yarışmaya veda eden Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Sadakatsiz dizisinde ‘Sinan’ karakterini canlandıracak

Survivor’dan beklenmeyen bir şekilde ayrılmak zorunda kalan Cemal Hünal, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi ile geri dönüyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı dizide Cemal Hünal ‘Sinan’ karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde katılacağı ise henüz bilinmiyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
Emal HünalSadakatsizSurvivor 2021
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