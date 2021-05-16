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Cem Yılmaz’dan müjde! Yeni film geliyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sevenlerine müjde geldi. Cem Yılmaz yaptığı açıklamayla, yeni bir film yapacağını duyurdu. 2006 senesinde çekilen Hokkabaz filminin devamı niteliğinde olacak film, 2022 senesinden sonra vizyona girecek. İşte detaylar...

16 Mayıs 2021 Pazar 15:10
Cem Yılmaz’dan müjde! Yeni film geliyor
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Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni film müjdesi verdi. 2006 senesinde çekilen Hokkabaz filminin devamının geleceğini duyuran Cem Yılmaz, bu filmin 2022’den sonra yayınlanacağını bildirdi. Hokkabaz filminin başkarakteri İskender’i ele alacak film, İskender’in hayatı üzerine şekillenecek.

Hokkabaz filminin konusu

Çocukluk yıllarından itibaren sihirlere inanan İskender, kendini sihirbaz olarak görmektedir. Ancak İskender’in yakın arkadaşı Maradona dışında hiç kimse İskender’e destek olmamaktadır. Buna İskender’in babası Sait de dahildir. Oğluyla arası iyi olmayan Sait, sürekli oğlunu küçümsemektedir. Bir gün mecburi sebeplerden dolayı tuneye çıkmak durumunda kalan İskender ve Maradona’ya, İskender’in babası Sait de katılır. Tune boyunca İskender ve babası yakınlaşırken, birbirinden değişik olaylar bu ekibin başına gelir.


Son Güncelleme: 16.05.2021 15:10
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Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazHokkabaz
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