Cem Yılmaz’dan müjde! Yeni film geliyor

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni film müjdesi verdi. 2006 senesinde çekilen Hokkabaz filminin devamının geleceğini duyuran Cem Yılmaz, bu filmin 2022’den sonra yayınlanacağını bildirdi. Hokkabaz filminin başkarakteri İskender’i ele alacak film, İskender’in hayatı üzerine şekillenecek.

Hokkabaz filminin konusu

Çocukluk yıllarından itibaren sihirlere inanan İskender, kendini sihirbaz olarak görmektedir. Ancak İskender’in yakın arkadaşı Maradona dışında hiç kimse İskender’e destek olmamaktadır. Buna İskender’in babası Sait de dahildir. Oğluyla arası iyi olmayan Sait, sürekli oğlunu küçümsemektedir. Bir gün mecburi sebeplerden dolayı tuneye çıkmak durumunda kalan İskender ve Maradona’ya, İskender’in babası Sait de katılır. Tune boyunca İskender ve babası yakınlaşırken, birbirinden değişik olaylar bu ekibin başına gelir.