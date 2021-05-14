Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır? Cem Yılmaz hakkında bilgiler

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta senarist, oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz konuk oldu. Programda Cem Yılmaz’ı gören kişiler, intenet üzerinden Cem Yılmaz hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Cem Yılmaz hayatını, kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu merak eden izleyiciler, bu konu hakkında bilgiler edinmek istiyor. İşte Cem Yılmaz’ın hayatı hakkında bilgiler...

Cem Yılmaz hakkında bilgiler

23 Nisan 1973’te hayata gözlerini açan Cem Yılmaz, İstanbul doğumludur. Aslen Sivaslı olan Cem Yılmaz, eğitimini doğup büyüdüğü İstanbul’da almıştır. Üniversiteyi de İstanbul’da okuyan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunudur.

Üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başlayan Cem Yılmaz, ilk gösterisini de burada yapmıştır. Leman Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına çıkan Yılmaz, buradan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi’nde gösterilerine devam etmiştir. Bunun yanı sıra sinemayla da uğraşan Yılmaz, ilk filmi olan Her Şey Çok Güzel Olacak filmini 1998 senesinde çekmiştir. Bu filmin ardından senaristliğe ve oyunculuğa devam eden Yılmaz, Türk sinemasının en çok sevilen yapımlarına imza atmıştır. G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz, Yahşi Batı gibi önemli yapımlarla izleyici karşısına çıkan Yılmaz, birçok ödüle de layık görülmüştür.