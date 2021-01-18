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Cem Yılmaz dizi projesi için Masumlar Apartmanı'nın 2 oyuncusuna teklif!

Erşan Kuneri dizisi hazırlıklarına devam eden Cem Yılmaz muhabirlerin sorularını yanıtladı. Dizi için oyuncuları kim olacak sorusuna yanıt vermeyen ünlü komedyen Masumlar Apartmanı dizisinde ki iki oyuncuya teklif götüreceğini açıkladı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 01:39
Cem Yılmaz dizi projesi için Masumlar Apartmanı'nın 2 oyuncusuna teklif!
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Bir dijital platforma filmlerinden sevilen Erşan Kuneri’nin dizisini çekeceğini duyuran Cem Yılmaz Nişantaşı’nda görüntülendi.

Diş kontrolü sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz geçtiğimiz yıl yaşadığı Serenay Sarıkaya aşkı nedeniyle filmlerinde yapım ortaklığı bulunan yakı arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile arası açılmıştı. Geçmişte Sarıkaya ile ilişki yaşayan Yıldırım’ın Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini öğrendikten sonra Yılmaz ile görüşmeye son verdiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz’ın ofisinde görüntülenen Muzaffer Yıldırım çıkışta muhabirlerin sorduğu ‘Cem Yılmaz ile küslük bitti mi?’ sorusuna ‘biz Cem ile hiç küsmedik’ yanıtını vermişti.

Erşan Kuneri dizisi ile ilgili sorular soran muhabirlere dizi çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cem Yılmaz aynı zamanda Masumlar Apartmanı dizisinde görev alan Ezgi Mola ve Merve Dizdar’a teklif götürmek istediğini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 01:39
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Cem YılmazMasumlar ApartmanıErşan KuneriDiziEzgi MolaMerve DizdarTeklif
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