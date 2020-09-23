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Cem Yılmaz açıkladı! Erşan Kuneri karakteri diziyle geri dönüyor

Cem Yılmaz katıldığı bir canlı yayında yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü komedyen GORA ve Arif V 216 filmlerindeki Erşan Kuneri karakterinin dizisinin çekileceğini açıkladı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:25
Cem Yılmaz açıkladı! Erşan Kuneri karakteri diziyle geri dönüyor
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Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programda yeni projeleri hakkında detay veren Yılmaz, Erşan Kuneri karakteri için müjdeli haberi verdi.


GORA ve Arif V 216 filmlerinde görülen Erşan Kuneri karakteri, izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Cem Yılmaz Erşan Kuneri ile ilgili bir dizi için senaryoyu hazırladığını ve dizinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını ifade etti. Dizi için önümüzdeki 6 ay içinde çalışmaların başlayacağını söyleyen ünlü komedyen, Erşan Kuneri’nin 1975 ve 1978 yılları arasında başından geçenlerin gösterileceğini belirtti.

Cem Yılmaz’ın açıklamalarına göre yeni projede erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin belli bir dönemi izleyicilerle buluşacak. Dizi toplam 8 bölüm olacak şekilde yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazErşan KuneriGORA
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