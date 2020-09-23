Cem Yılmaz açıkladı! Erşan Kuneri karakteri diziyle geri dönüyor

Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programda yeni projeleri hakkında detay veren Yılmaz, Erşan Kuneri karakteri için müjdeli haberi verdi.

ve Arif V 216 filmlerinde görülen Erşan Kuneri karakteri, izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Cem Yılmaz Erşan Kuneri ile ilgili bir dizi için senaryoyu hazırladığını ve dizinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını ifade etti. Dizi için önümüzdeki 6 ay içinde çalışmaların başlayacağını söyleyen ünlü komedyen, Erşan Kuneri’nin 1975 ve 1978 yılları arasında başından geçenlerin gösterileceğini belirtti.

Cem Yılmaz’ın açıklamalarına göre yeni projede erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin belli bir dönemi izleyicilerle buluşacak. Dizi toplam 8 bölüm olacak şekilde yayınlanacak.