Cem Dizdar TRT Spor'dan ayrıldı mı, neden yok?

Cem Dizdar neden yok? Cem Dizdar TRT Spor’ dan ayrıldı mı?

Spor Manşet programında yorumculuk yapan Cem Dizdar’ın bir süredir programda olmama sebebi merak edilmektedir.

Hafta içinin sevilen spor programı hakkında bir süre önce Gazeteci Mehmet Barlas’ın yeğeni olan Selin Barlas bir iddiada bulunmuştu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Barlas, eski eşi Dizdar’ dan şiddet gördüğünü açıklamıştı. Bu iddia şok etkiler yarattı. Yapılan açıklama üzerine bir süre ekranlardan uzak kalacağını belirten Dizdar, sevenleri üzmüştü.

Barlas’ın iddiaları üzerine açıklamada bulunan Dizdar, ‘’Sonuç olarak, ısrarla ve inatla söyleyeceğim şey şudur; ben sözel, psikolojik, ve fiziksel şiddetin faili değil, mağduruyum. Hakikat budur. Bu, sizlerin de hakikati olana kadar TRT SPOR’ da yorumcusu olduğum ‘’Spor Manşet’’ ve ‘’Futbol Aklı’’ programlarına katılmamaya karar verdim. Şiddetin her türüne karşı, iyinin, güzelin ve doğrunun en ateşli ve kararlı savunucularından biri olarak kimseye saygısızlık etmedim. Bu tavrıma hayatım boyunca bağlı kalacağım.

Bir gün bu programlarda buluşacağız. Bundan adım gibi eminim. O buluşmaya, bana acımasızca saldırmasına rağmen utanma duygusunu kaybetmeyenler de gelsin isterim. Sorgusuz sualsiz.

Utanma duygusunu kaybedenler için hiçbirimizin hiçbir şey yapamayacağını ise maalesef yaşayarak öğrendim. ’’ ifadelerini kullandı.