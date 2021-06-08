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Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?

Bir dönem izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisi ile tanınan oyuncu Cem Anıl Kenar, birçok kişinin merak konusu oldu. Merak edilen 'Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?' sorularının yanıtları yazımızda...

08 Haziran 2021 Salı 15:29
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
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Bir dönem izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisi ile tanınan oyuncu Cem Anıl Kenar hakkında merak edilenleri yazımızda derledik.

Cem Anıl Kenar kimdir?

9 Eylül 1990 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Cem Anıl Kenar, lise eğitimini Dr. Binnaz Rıdvan Ege Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğimini ise ODTÜ İşletme bölümünde tamamladı. Kenar, 2012-2013 yıllarında ABD’nin New York şehrindeki Binghamton University Business Administration’da eğitim aldı.

Üniversite yıllarında eskrim ve boks sporlarıyla ilgilenen Kenar, daha sonra sporu bırakarak kariyerine oyunculukla devam etmiştir.

İlk kez Hayat Şarkısı dizisiyle kamera karşısına geçen Kenar, daha sonrasında Kehribar dizisinde rol almıştır. ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisiyle tanınan Kenar, daha sonrasında Damat Koğuşu, Sana İnanmıyorum Ama Yer Çekimi Var filmlerinde yer almıştır.


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:29
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Anahtar Kelimeler:
Cem Anıl KenarSen Anlat Karadeniz
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