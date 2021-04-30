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Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen, tarihi konu alan dizisi Payitaht Abdülhamid'de üzücü bir ayrılık yaşandı. Sevilen oyuncu Cem Uçan diziye veda etti. Dizide Celalettin paşa karakterini canlandıran oyuncu, diziden ayrıldı. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

30 Nisan 2021 Cuma 19:10
Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?
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Cem Uçan Payitaht Abdühamit dizisinden neden ayrıldı?

Payitaht Abdülhamit dizisinde bir ayrılık yaşanıyor. TRT1’in sevilen dizisinde ayrılık olacağı duyuruldu. Yapımcılığını Es Yapım’ın üstlendiği, Şevki ES’in ise yönetmenliğini yaptığı diziden Cem Uçan ayrıldı. Oyuncu dizide Ahmet Celaleddin Paşa’yı canlandırıyordu.

Ahmet Celaleddin Paşa kimdir?

Çerkez kökenli istihbarat şefidir. 2. Abdülhamit’in çocukluk arkadaşıdır ve güvenini kazanarak başhafiye olmayı başarmıştır. Mısır ve Avrupa’ya giden Jöntürkler’in yaptıklarını takip etmiştir. Fakat bazı söylemlere göre, Sultan’a suikast düzenlemiş ve İstanbul’a kabadayıları sokmuştur. Bunun yanı sıra muhalefete destek çıkmış, jöntürklere maddi olarak yardım etmiştir. Sultan’ın gözündeki değerini yitirmesine sebep olan kişi ise Kadri Bey’dir. Kadri Bey, çok önemli bir bilgiyi Sultan’a söyleyince, Ahmet Celaleddin Paşa Avrupa’ya kaçmak durumunda kalır.

Cem Uçan kim?

12.08.1976’da İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuğa ilk adımını Acayip Hikayeler dizisinde atmıştır. 2014 senesinde Filinta’da oynayarak kendini tanıtmayı başardı. Bir Zamanlar Osman Kıyam,Küçük Kıyamet,Nizama Adanmış Ruhlar,Kurt Kanunu,Sungurlar gibi dizilerde oynadı. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Aliyar karakteri ile bir hayli beğeni topladı. Gülşah Şahin ile evlidir.




Son Güncelleme: 30.04.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
Payitaht AbdülhamidCem UçanAhmet Celaleddin Paşa
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