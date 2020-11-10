Celaleddin Harzemşah dizi konusu nedir? Celaleddin Harzemşah oyuncuları ve konusu

İstanbul Riva’da çekimleri devam eden ve Celaleddin Harzemşah’ın hayatının anlatıldığı dizi Özbekistan topraklarında yayın hayatına başlamak üzere. Birkaç gün önce Özbekistan’da galası düzenlenen ve çekimlerine Türkiye’de devam edine dizinin yayınlanacağı tarih belirsizliğini koruyor.

60 dakikalık 13 bölümden oluşacak dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Şahin oturuyor.

Celaleddin Harzemşah dizisi oyuncuları ve konusu

1077 – 1231 tarihinde Orta Asya ve İran’ın neredeyse tamamına hakim olan Harzemşahların hükümdarıdır. Türklerin Anadolu’ya geldiği tarihlerde kurulan Harzemşahların son padişahıdır. 15 Ağustos 1231 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Dizi Türkiye ve Özbekistan’da çekilirken başrol oyuncuları arasında Emre Kıvılcım ve Yulduz Radjabova oynuyor. Dizinin aynı zamanda Oğuzhan Yarımay, Cemal Hünal, Levent Özdilek, Javohir Zokirov ve Shahzoda Mathanova bulunuyor.

Emre Kıvılcım

Türkler Geliyor filminde görev alan ve büyük beğeni toplayan Emre Kıvılcım, Mehmet Bozdağ’ın yeni projesi olan Celaleddin Harzemşah dizisinde başrol olacaktır. 2 Eylül 1988 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Kıvılcım, Elif dizisinde Selim karakteri ile tanınmıştır. Kanal 7 ekranlarında oyunculuğu deneyimleyen oyuncu son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Zehra dizisinde görev almıştır.

Javohir Zokirov

Javohir Zokirov Özbekistanlı olan ünlü bir oyuncudur. Aynı zamanda ülkesinde müzisyenlikte yapan Zokirov Harzemşah dizisinde önemli bir role sahip olacaktır. 1972 doğulu olan oyuncu 48 yaşındadır.

Yulduz Rajabova

Özbekistanlı oyuncu ülkesinde tanındığı gibi Harzemşahlar dizisi sayesinde Türkiye’de de ün kazanacaktır. 1987 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncu 33 yaşındadır. Scorpion filmi ile tanınan Rajabova 2016 yılında da Virus dizisinde rol almıştır.

Shahzoda Matchanova

8 Ağustos 1987 yılnda Özbekistan’ın Nukus şehrinde dpğmuştur. Dizinin kadın başrolü olacak Matchanova 2016 yılından beri Muzaffar Mirayımovih Masharifov ile evlidir.