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Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 30.11.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:41
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
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Show TV’de her hafta reytingde üst sıralarda yer alan Çukur dizisine yeni dahil olacak olan Cumali Amca karakterini Şener Şen ve Çetin Tekindor ile görüşüldüğünü biliyoruz ancak henüz net bir bilgi yok. Ay Yapım, bu hafta Cumali Koçovalı rollerinin iki üstadının isimleri konusunda hala net bir karar veremiyor ... Çukur dizisi, yeni Cumali Amca rolü karşılığında Şener Şen ve Çetin Tekindor gibi ustaların isimleriyle görüşmeye başladı.  Şener Şen sağlık durumundan dolayı net cevaplar veremediği için Çukur dizisinin olay örgüsüne göre bu olaylar 10. bölümden sonra çözüme kavuşacak.

İzleyiciler İçerde dizisinde Celal Baba karakteri ile iyi bir izlenim bırakan Çetin Tekindor’u istiyor.



Son Güncelleme: 30.11.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKoçovalıÇukur
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