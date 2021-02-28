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Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncuları

Cehennem Melekleri 2 filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 21:45
Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncuları
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Cehennem Melekleri 2 filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Aksiyon türündeki film Kanal D ekranlarında yayınlanacak. 2012 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Cehennem Melekleri 2 filmi konusu

Kişisel bir mesele nedeniyle basit hesaplaşmayla başlayan macera, ekipten birinin öldürülmesiyle başka boyuta geçiyor. Ekip intikam almak için yeniden bir araya geliyor. Ekip bir araya gelir ve arkadaşlarının katilinin peşine düşer. Ancak katil kolay kolay yakalanacak bir pozisyonda değildir. Ekip intikam için ne kadar zorlu olursa olsun katilin peşini bırakmayacaktır. Ekibin katili yakalamak için çıktığı yolda çok farklı kişilerle de karşı karşıya kalacaktır.

Filmin yönetmen koltuğunda Simon West yer alırken, filmde Sylvester Stallone, Jason Statham ve Jet Li gibi önemli isimler yer alıyor. Aksiyon ve macera türündeki film 1 saat 42 dakikadır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
Cehennem MelekleriFilmKanal D
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