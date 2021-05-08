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Cebimdeki Yabancı TV'de ilk kez 15 Mayıs Cumartesi Show TV'de!

Sevilen filmler arasında yer alan Cebimdeki Yabancı filmi TV’de ilk kez 15 Mayıs’ta Show TV’de yayınlanacaktır.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:32
Cebimdeki Yabancı TV'de ilk kez 15 Mayıs Cumartesi Show TV'de!
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Serra Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Belçim Bilgin, Şükrü Özyıldız, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun bulunduğu 2018 yapım gerilim komedi filmi Cebimdeki Yabancı 15 Mayıs’ta TV’de ilk kez Show TV ekranlarında yayınlanacak. İtalyan yapımı Perfetti Sconosciuti’nin uyarlaması olan filmde yemek yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın başlattıkları bir oyun sonucunda arap saçına dönen ilişkileri anlatılmaktadır. Cebimdeki Yabancı dizisi 15 Mayıs’ta saat 23:45’te TV’de ilk kez Show TV’de…




Son Güncelleme: 08.05.2021 02:32
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