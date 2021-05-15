Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in yapımcılığını üstlendiği İtalyan yapımı Perfetti Sconosciuti’den uyarlanarak hazırlanan Cebimdeki Yabancı filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. 2017 yılında yayınlanan Cebimdeki Yabancı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film bu akşam Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne?

Yedi eski arkadaş klasikleşmiş akşam yemeğinde bir araya gelir. Sofrada bir sohbet havası devam ederken bir anda ekip oyun oynamaya karar verir. Bu oyun herkesin telefonlarını masaya bırakması ve ilk kimin telefonuna mesaj veya arama gelirse sesli şekilde herkesin okuması şeklindedir. Başlarda eğlenceli gelen oyun en yakın arkadaş ve çiftlerin birbirlerinden sakladığı gerçekleri masaya dökecektir. Masadaki yakın arkadaşlar aslında birbirlerine çok yabancıdır.

Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları

Serkan Altunorak

Belçim Bilgin

Buğra Gülsoy

Leyla Lydia Tuğutlu

Çağlar Çorumlu

Şebnem Bozoklu

Şükrü Özyıldız