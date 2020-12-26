Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!

Bursalı iş insanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay TV, bu akşam saat 20.00’dan itibaren yayın hayatına nokta koydu. İlk olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan Olay TV’nin sahibi Cavit Çağlar, kanalın kapanmasına ilişkin yaptığı açıklamasında, iş ortağı ile yayın politikası konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını ifade etti.

Olay TV kapandığı için çok üzgün olduğunu ifade eden Çağlar, çalışanlara teşekkür ederek “Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti” dedi. Tarafsız yayın yaparken bir anda HDP yayınlarına ağırlık verilmesi sonrasında yeni çalışanları ekibe dahil ederek dengeyi oluşturma fikriyle ortağına gittiğini ancak bunun ortağı tarafından kabul görmediğini anlattı. Kendisinin bu şartlarda devam edemeyeceğini söyleyerek kanaldan ayrılmak durumunda kaldığını dile getirdi.

“Yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim”

Kanalın lisansının elinde olduğunu ifade eden Çağlar, uygun bir zamanda yeni bir ekip ile yeniden başlayabileceğini söyleyerek NTV’nin kurucusu olduğunu hatırlattı.