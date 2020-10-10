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Çatı Katı Aşk Şirin karakterini kim canlandırıyor? Selin Şekerci kimdir?

Birçok kişinin merak ettiği Çatı Katı Aşk Şirin karakterini kim canlandırıyor? Selin Şekerci kimdir? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 10 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Çatı Katı Aşk Şirin karakterini kim canlandırıyor? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini kim canlandırıyor? Selin Şekerci kimdir?
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Kanal D’nin sevilen dizilerinden biri olan Çatı Katı Aşk dizisinde Ezgi Şenler’in ayrılığının ardından yeni bir başrol kadın oyuncusu katıldı. Diziye Şirin karakteri ile dahil olacak yeni oyuncu Selin Şekerci olarak açıklandı. Oyuncunun diziye gelişi ile birlikte reytinglerin artması bekleniyor.

Çatı Katı Aşk Şirin kimdir?

Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş ve Ayşe karakterleri arasındaki uyuşumun yakalanmamasından dolayı dizi reytinglerinin düştüğünü ön gören yapım ekibi, diziye yeni bir karakter ekledi. Ezgi Şenler ile yollarını ayıran dizi ekibi, yerine Şirin karakteri ile birlikte Selin Şekerci’yi dizi kadrosuna kattı. Furkan Andıç ile daha önce de partnerlik eden Selin Şekerci’nin diziye gelişi ile birlikte reyting oranlarının da yükselişe geçmesi bekleniyor.


Selin Şekerci kimdir? (Çatı Katı Aşk Şirin)

1988 İzmir doğumlu olan Selin Şekerci, Karşıyaka’da yetişmiştir. 9 Eylül Üniversitesi’nden mezun olan güzel oyuncu, devlet tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk eğitimini tamamlayan Selin Şekerci, 2005 yılında Körfez Ateşi adlı dizi ile birlikte televizyon ekranlarına merhaba demiştir. Sonrasında Sağır Oda vb. birçok dizide rol alan güzel oyuncu, oyunculuğu ile izleyiciler tarafından oldukça beğenilmiştir.

Çatı Katı Aşk Şirin karakterinin önceki dizileri

  • Melekler Korusun
  • Ay Büyürken Uyuyamam-Film
  • Kaçak
  • Çoban Yıldızı
  • Kızım

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Selin şekerciŞirinÇatı Katı Aşk
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