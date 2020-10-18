Çatı Katı Aşk neden final yapıyor? Çatı Katı Aşk son bölüm ve final tarihi belli oldu!

Kanal D ekranlarının yaz dönemisi Çatı Aşk final yapıyor. Yaz döneminin en sevilen dizilerinden biri olandizisi kış dönemi dizilerinin yayınlanmasıyla reytinglerde büyük düşüş yaşadı. Dizinin düşük reytingler sonrası final yapmasına karar verildi.

Mia Yapım imzalı filmin yönetmenliğini Fehmi Öztürk yaparken dizinin başrollerinde Furkan Andıç, Selin Şekerci, Nilay Deni ve Yiğit Kirazcı yer alıyor. Dizi Cumartesi günü yayınlanacak 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.