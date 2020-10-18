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Çatı Katı Aşk neden final yapıyor? Çatı Katı Aşk son bölüm ve final tarihi belli oldu!

Çatı Katı Aşk dizisi final kararı aldı. Dizinin sevenleri Çatı Katı Aşk neden final yapıyor sorusunu araştırıyordu. Çatı Katı Aşk son bölüm ve final tarihi belli oldu.

18 Ekim 2020 Pazar 16:57
Çatı Katı Aşk neden final yapıyor? Çatı Katı Aşk son bölüm ve final tarihi belli oldu!
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Kanal D ekranlarının yaz dönemi dizisi Çatı Aşk final yapıyor. Yaz döneminin en sevilen dizilerinden biri olan Çatı Katı Aşk dizisi kış dönemi dizilerinin yayınlanmasıyla reytinglerde büyük düşüş yaşadı. Dizinin düşük reytingler sonrası final yapmasına karar verildi.

Mia Yapım imzalı filmin yönetmenliğini Fehmi Öztürk yaparken dizinin başrollerinde Furkan Andıç, Selin Şekerci, Nilay Deni ve Yiğit Kirazcı yer alıyor. Dizi Cumartesi günü yayınlanacak 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.



Son Güncelleme: 18.10.2020 16:57
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Anahtar Kelimeler:
Çatı Katı AşkDizi
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