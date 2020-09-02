Çatı Katı Aşk Doktor Uğur'u kim canlandıracak? Cansu Kanlıkaya kimdir?

Yaz dizileri arasında en çok beğenilen dizilerden biri olan Çatı Katı Aşk’a yeni bir isim dahil edildi. Dizide Ateş karakterinin çocukluk arkadaşı olarak Cansu Kanlıkaya rol alacak.

Çatı Katı Aşk Doktor Uğur kimdir?

Cansu Kanlıkaya kim?

Dizide Ateş’in çocukluk arkadaşı olarak bulunacak Doktor Uğur, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek. Ateş’e olan ilgisi ile ön plana çıkan Uğur, bu konuyu kabul etmemektedir. Ayşen’i kıskandırmak isteyen Ateş için biçilmiş kaftan olan Uğur, Ateş ile istemsizce yakınlaşacak.

1987 yılında Denizli’de dünyaya gelen Cansu Kanlıkaya, Yıldız teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunudur. Eğitimi aldığı bölümde çalışmayan güzel oyuncu, Beyaz Show’da uzun yıllar çalışmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu’da da boy gösteren Kanlıkaya, iddialı sahneleri oynamayı reddederek sektörde uzun bir süre hiçbir projede yer almamıştır.