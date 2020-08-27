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Çatı Katı Aşk dizisinin tekrarları ne zaman, hangi gün saat kaçta?

Türkiye’nin en sevilen dizileri arasında yer alan Çatı Katı Aşk dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Vatandaşlarımız Çatı Katı Aşk dizisinin tekrarlarının ne zaman yayınlanacağını merak etmektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:01
Çatı Katı Aşk dizisinin tekrarları ne zaman, hangi gün saat kaçta?
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Ekranların yeni dizisi olan Çatı Katı Aşk dizisi, bu akşam 2. Bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlanan Çatı Katı Aşk dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Sevilen yaz dizilerinden biri olan Çatı Katı Aşk dizisi, ilk bölümüyle gerçekten çok sevilmişti. İlk bölümü kaçıran vatandaşlarımız Çatı Katı Aşk dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.


Dizide geniş bir aile vardır. Sıcacık bir ortamda yaşamaktadırlar. Bu aileye iki yabancı misafir katılır. Bu iki yabancının adı Yasemin ve Ateş’tir. Küçük bir yalan söyleyerek aileye dahil olurlar. Yasemin bu ailenin içerisine katıldığı andan itibaren aşık olacak. Sonrasında söyledikleri yalan önlerine gelecek. Ardından da dostluk, sevgi ve kardeşliğin en güzelini yaşayacaklardır. Çatı Katı Aşk dizisinin hikayesi, aslında tam da bizleri anlatan sıcak bir hikayedir.

Karakter yapıları birbirinden farklı olan, sosyal yaşantıları ve statüleri tamamen zıt olan Ayşen, Ateş, Yasemin ve Demir’in aşklarından vazgeçmemeleri, bu uğurda ailelerini bile karşılarına almaları işleniyor dizide. Hayatın bu gençlerin karşısına çıkardığı garip olayları göreceksiniz.

Çatı Katı Aşk Bölüm Tekrarları

Çatı Katı Aşk dizisi, bu akşam 2. Bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Vatandaşlarımız Çatı Katı Aşk dizisinin tekrarlarının ne zaman yayınlanacağını merak etmektedir. Çatı Katı Aşk dizisinin tekrar bölümleri Pazar gününe kadar belli aralıkla seyirciye sunulacak.

Çatı Katı Aşk Yeni Bölüm Tekrarları

Çatı Katı Aşk dizisinin yapımcısı Mia Yapım’dır. Sevilen yaz dizisinin oyuncuları arasında Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz, Bedia Ener, Renan Bilek, Bülent Seyran, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin ve Tülay Günal gibi önemli isimler bulunuyor. Dizi her gün Kanal D ekranlarında olacak.

Çatı Katı Aşk Tekrar Bölümleri Ne Zaman?

  • 16 Temmuz Perşembe 22:30
  • 18 Temmuz Cumartesi 16:00
  • 19 Temmuz Pazar 16:00


Son Güncelleme: 27.08.2020 15:01
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