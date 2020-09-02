İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Çatı Katı Aşk Dizisinden üzücü haber...

Çatı Katı Aşk Dizisinden üzücü haber... Ekranlara veda etmesi söz konusu olan Çatı Katı Aşk dizisinin ekranlara neden veda edeceği, konusunun ne olduğu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
Çatı Katı Aşk Dizisinden üzücü haber...
Takip Et:

Mia Yapım’ın hayata geçirdiği yaz projesi Çatı Katı Aşk dizisi maalesef bir yaz dizisi olmaktan öteye geçemeyecek ve hep öyle kalacak gibi duruyor. Yeni sezona Eylül ayıyla beraber Arka Sokaklar, Yeni Hayat, Hekimoğlu ve Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımlarla devam edecek olan Kanal D yönetimi bu sezon hayata geçirilecek İyi Aile Babası ve Sadakatsiz adlarında yeni dizileri başlatana kadar Çatı Katı Aşk dizisine şans verecek. Maliyeti de reytingleri gibi düşük olan Çatı Katı Aşk dizisinin Eylül ayıyla birlikte Cumartesi günleri ekranlara gelmeye ve izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Sözleşme süresi Ekim ayında bitecek olan dizinin sözleşmesi dolana kadar reytingleri ile Kanal D’yi tatmin etseydi tekrardan bir 10 bölümlük sözleşme imzalanması söz konusu olacaktı ama maalesef işler plana uygun gitmedi, ocakta verilecek yıl başı arasına kadar yayında kalması ve ikinci sezonuyla ekranlara veda etmesi planlanan dizininin beklenen reytingleri alamaması dizinin akıbetini değiştirdi. Çatı Katı Aşk yaz başladığından beri sadece 3 ve 4 arası reytingler aldı. İzleyicinin diğer zamanlara oranla daha çok arttığı Eylül ayında rakipleri karşısına az izlenme oranıyla çıkacak olan Çatı Katı Aşk adlı dizi cumartesi akşamları daha yüksek izlenme oranına ulaşmayı deneyecek. Eğer Çatı Katı Aşk dizisi aldığı düşük reytinglerin üzerine çıkmayı başarırsa Kanal D’nin hayata geçirmeye çalıştığı yeni projesi Aile Babası ekranlara gelene kadar Çatı Katı Aşk dizisi ekranlarda kalmayı başaracak. İyi Aile Dizisi izleyicinin beğenisine sunulduğunda ise Çatı Katı Aşk dizisi ekranlara veda edecek.

Çatı Katı Aşk Yeni Sezonun akıbeti:

Çatı Katı Aşk adlı yaz dizisi yeni sezonda kendine ufakta olsa bir yer bulsa da kulislerden aktarılan bilgiler ışığında Kanal D’nin yeni sezon daha farklı projeler deneyeceği ve yola Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu’nun başrollerinde olacağı İyi Aile Babası adlı dizi projesiyle devam edecek. Başlaması planlanan dizinin ekim ayında izleyicisi ile buluşacağı düşünülüyor. Çatı Katı Aşk dizisi ise İyi Aile Babası dizisinin ekranlara gelmesine kadar ekranlarda kalacağı daha sonrasında ise yayın hayatına veda edecek. Planlanana göre Çatı Katı Aşk dizisinin ekim ayının ilk günü yayınlanacak olan 13’ü bölümü ile final yapıp yayın hayatına veda edeceği planlanıyor . Ama henüz dizinin final tarihi tam olarak belli değil; reytingler neticesinde İyi Aile Babası başlayana kadar birkaç bölümde olsa Çatı Katı Aşk’ın sözleşmesinin uzaması da söz konusu.

Çatı Katı Aşk dizisinin konusu:

Çatı Katı Aşk adlı yaz dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Yön oturuyor. Başrolleri ise Ezgi Şenler ve Furkan Andıç paylaşıyor. Hikayesini Saygın Delibaş ve Fetih Kantarcı’nın yazdığı diziyi Mia Yapım üstleniyor. Çatı Katı Aşk geniş ve sevimli bir aileye ait olan evin çatısına iki yeni kişinin taşınması ile başlıyor. Ateş ve Yasemin evi tutabilmek için ilişkileri hakkında yalan söylese de zaman içinde bu yalanları ile sınanacak. Evin fertlerine aşık olan Yasemin ve Ateş aşklarından taviz vermemeye çalışacak ve zaman içinde aile dayanışmasını, dostluk ve sevgiyi göreceklerdir. Karakterlerin birbirinden farklılığı, ayrı maddi sınıflardan gelmesi ve farklı kültürler görmelerine rağmen Ateş, Ayşen, Demir ve Yaseminin aşklarını yaşamak için gösterdikleri çabayı konu alıyor.

Oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler:

Furkan Andıç: Ateş Avcı karakterine hayat veriyor.

Ezgi Şenler: Ayşen Yılmaz karakterine hayat veriyor.

Nilay Deniz: Yasemin Çetin karakterine hayat veriyor.

Yiğit Kirazcı: Demir Yılmaz karakterine hayat veriyor.

Burak Tamdoğan: Filozof Emin karakterine hayat veriyor.


Pelin Öztekin: Süheyla Durmaz karakterine hayat veriyor.

Bülent Seyran: Şuayip Durmaz karakterine hayat veriyor.

Renan Bilek: Celal Yılmaz karakterine hayat veriyor.

Erhan Yazıcıoğlu: Asaf Avcı karakterine hayat veriyor.

Ebru Aykaç: Gülriz Avcı karakterine hayat veriyor.

Bedia Ener: Saadet Yılmaz karakterine hayat veriyor.

 

                             

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çatı Katı Aşkçatı Katı Aşk Reytingçatı Katı Aşk Konusuçatı Katı Aşk Konusu Ve Oyuncularıçatı Katı Aşk Konusu Karakterleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?

Popüler Haberler

Çatı Katı Aşk Dizisinden üzücü haber...
Çatı Katı Aşk Doktor Uğur'u kim canlandıracak? Cansu Kanlıkaya kimdir?
Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır ve nerelerde kullanılır?
SGK borcu olmayanlar bunu nasıl kanıtlar? SGK borcu yoktur belgesine nasıl ulaşılır?
Erken emekli nasıl olunur? Engelli emekliliği şartları nelerdir?
Bankalar Tarafından Emeklilere Verilen Krediler 2020
İyi Günde Kötü Günde Yasemin karakterini kim canlnadıracak? Hande Yılmaz kimdir?
Bay Yanlış Tolga karakterini kim canlandıracak? Serhat Parıl kimdir?
Sinem Kobal İmirzalıoğlu'nun bebeği ne zaman doğacak
Gelinim Mutfakta sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir? Onur Büyüktopçu hakkında bilgiler
Kredi çekerken dosya masrafı en az olan bankalar
LGS Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ? LGS 2019 Tercih sonuçları
Emanet dizisinin konusu ve yayınlanacağı kanal belli oldu!
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan kimdir? Gerçek adı nedir? Nazan Kesal hakkında bilgiler
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 5 Mart EYS konukları açıklandı!
Hakim olma şartları nelerdir? 2020 hakim maaşları
Bankaların güncel kredi faiz oranları
Halkbank yurt dışı para transferi işlemleri?
Özel güvenlikler ne kadar maaş alır? 2020 özel güvenlik maaşları ne kadar oldu?
Geçici iş göremezlik rapor parası hesaplama
Maria ile Mustafa reyting sonuçları ne zaman açıklanır? Dizi izleyiciler tarafından sevilir mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.