Çatı Katı Aşk Dizisinden üzücü haber...

Mia Yapım’ın hayata geçirdiği yaz projesi Çatı Katı Aşk dizisi maalesef bir yaz dizisi olmaktan öteye geçemeyecek ve hep öyle kalacak gibi duruyor. Yeni sezona Eylül ayıyla beraber Arka Sokaklar, Yeni Hayat, Hekimoğlu ve Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımlarla devam edecek olan Kanal D yönetimi bu sezon hayata geçirilecek İyi Aile Babası ve Sadakatsiz adlarında yeni dizileri başlatana kadar Çatı Katı Aşk dizisine şans verecek. Maliyeti de reytingleri gibi düşük olan Çatı Katı Aşk dizisinin Eylül ayıyla birlikte Cumartesi günleri ekranlara gelmeye ve izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Sözleşme süresi Ekim ayında bitecek olan dizinin sözleşmesi dolana kadar reytingleri ile Kanal D’yi tatmin etseydi tekrardan bir 10 bölümlük sözleşme imzalanması söz konusu olacaktı ama maalesef işler plana uygun gitmedi, ocakta verilecek yıl başı arasına kadar yayında kalması ve ikinci sezonuyla ekranlara veda etmesi planlanan dizininin beklenen reytingleri alamaması dizinin akıbetini değiştirdi. Çatı Katı Aşk yaz başladığından beri sadece 3 ve 4 arası reytingler aldı. İzleyicinin diğer zamanlara oranla daha çok arttığı Eylül ayında rakipleri karşısına az izlenme oranıyla çıkacak olan Çatı Katı Aşk adlı dizi cumartesi akşamları daha yüksek izlenme oranına ulaşmayı deneyecek. Eğer Çatı Katı Aşk dizisi aldığı düşük reytinglerin üzerine çıkmayı başarırsa Kanal D’nin hayata geçirmeye çalıştığı yeni projesi Aile Babası ekranlara gelene kadar Çatı Katı Aşk dizisi ekranlarda kalmayı başaracak. İyi Aile Dizisi izleyicinin beğenisine sunulduğunda ise Çatı Katı Aşk dizisi ekranlara veda edecek.

Çatı Katı Aşk Yeni Sezonun akıbeti:

Çatı Katı Aşk adlı yaz dizisi yeni sezonda kendine ufakta olsa bir yer bulsa da kulislerden aktarılan bilgiler ışığında Kanal D’nin yeni sezon daha farklı projeler deneyeceği ve yola Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu’nun başrollerinde olacağı İyi Aile Babası adlı dizi projesiyle devam edecek. Başlaması planlanan dizinin ekim ayında izleyicisi ile buluşacağı düşünülüyor. Çatı Katı Aşk dizisi ise İyi Aile Babası dizisinin ekranlara gelmesine kadar ekranlarda kalacağı daha sonrasında ise yayın hayatına veda edecek. Planlanana göre Çatı Katı Aşk dizisinin ekim ayının ilk günü yayınlanacak olan 13’ü bölümü ile final yapıp yayın hayatına veda edeceği planlanıyor . Ama henüz dizinin final tarihi tam olarak belli değil; reytingler neticesinde İyi Aile Babası başlayana kadar birkaç bölümde olsa Çatı Katı Aşk’ın sözleşmesinin uzaması da söz konusu.

Çatı Katı Aşk dizisinin konusu:

Çatı Katı Aşk adlı yaz dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Yön oturuyor. Başrolleri ise Ezgi Şenler ve Furkan Andıç paylaşıyor. Hikayesini Saygın Delibaş ve Fetih Kantarcı’nın yazdığı diziyi Mia Yapım üstleniyor. Çatı Katı Aşk geniş ve sevimli bir aileye ait olan evin çatısına iki yeni kişinin taşınması ile başlıyor. Ateş ve Yasemin evi tutabilmek için ilişkileri hakkında yalan söylese de zaman içinde bu yalanları ile sınanacak. Evin fertlerine aşık olan Yasemin ve Ateş aşklarından taviz vermemeye çalışacak ve zaman içinde aile dayanışmasını, dostluk ve sevgiyi göreceklerdir. Karakterlerin birbirinden farklılığı, ayrı maddi sınıflardan gelmesi ve farklı kültürler görmelerine rağmen Ateş, Ayşen, Demir ve Yaseminin aşklarını yaşamak için gösterdikleri çabayı konu alıyor.

Oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler:

Furkan Andıç: Ateş Avcı karakterine hayat veriyor.

Ezgi Şenler: Ayşen Yılmaz karakterine hayat veriyor.

Nilay Deniz: Yasemin Çetin karakterine hayat veriyor.

Yiğit Kirazcı: Demir Yılmaz karakterine hayat veriyor.

Burak Tamdoğan: Filozof Emin karakterine hayat veriyor.

Pelin Öztekin: Süheyla Durmaz karakterine hayat veriyor.

Bülent Seyran: Şuayip Durmaz karakterine hayat veriyor.

Renan Bilek: Celal Yılmaz karakterine hayat veriyor.

Erhan Yazıcıoğlu: Asaf Avcı karakterine hayat veriyor.

Ebru Aykaç: Gülriz Avcı karakterine hayat veriyor.

Bedia Ener: Saadet Yılmaz karakterine hayat veriyor.