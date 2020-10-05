Çatı Katı Aşk dizisinden Ayşen karakteri neden ayrıldı? Ezgi Şen neden yok?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenilen dizilerden bir tanesi olan Çatı Katı Aşk dizisinde başrol kadın oyuncu değişikliğine gidildi. Dizide Ayşen karakterini hayat veren Ezgi Şenler’in ayrılarak yerini Selin Şekerci’ye bıraktığı düşünülüyor.

Furkan Andıç ile daha önceleri başka bir dizinin başrolünü paylaşan Selin Şekerci’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu gönderi kafaları karıştırdı.

Ezgi Şenler (Ayşen) Çatı Katı Aşk dizisinden neden ayrıldı?

Dizide Ateş rolünü canlandıran Furkan Andıç'ın, Ezgi'ye uyum sağlayamaması nedeniyle dizide ünlü bir isim Selin Şekerci'nin yer aldığı bildirildi. Çatı Katı Aşk dizisi Kanal D ekranında yeni bölümler olarak seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.