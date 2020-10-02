Çatı Katı Aşk dizisinde sürpriz ayrılık

Kanal D ekranlarında yaz döneminde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi izleyicilerden büyük beğeni almıştı. Dizinin oyuncuları da oldukça beğenilmişti. Ancak diziden şok bir ayrılığın yaşanacağı iddia edildi. Söylentilere göre dizinin başrolü Ezgi Şenler’in diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Ezgi Şenler kimdir?

Ezgi Şenler Çatı Katı Aşk dizisinde ayrıldı mı?

28 Ocak 1993 yılında Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu Hacettepe Üniversite Devlet Konservatuvarı Moden Dans Bölümü mezunudur. 9 yaşından itibaren dansla haşır neşir olan güzel oyuncu ilk olarak Bodrum Masalı adlı diziyle ekranlarsa boy göstermişti. Güzel oyuncu daha sonra Canevim dizisinde Müjgan karakterini canlandırmıştı.

İddialara göre Çatı Katı Aşk dizisinin bir süredir beklenen reyting almaması nedeniyle radikal değişikler olacak. Bu değişikliklerden biri de başrol Ezgi Şenler’in diziden ayrılması olacak. Öte yandan dizi iddialara göre Ezgi Şenler ile erkek başrol Furkan Andıç’ın enerjilerinin uymaması Ezgi Şenler’in diziden ayrılmasına neden oldu.

Ezgi Şenler’in yerine kim gelecek?

Ezgi Şenler’in diziden ayrılmasının ardından izleyiciler yeni kadın başrolün kim olacağını merak ediyordu. Sosyal medyada Selin Şekerci’nin sette bir fotoğraf paylaşması ve bu fotoğrafa dizinin erkek başrolü Furkan Andıç’ın “Çok ilginç şeyler olacak” yorumunu yapması Selin Şekerci’nin dizide dahil olacağını gündeme getirdi.