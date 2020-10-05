Çatı Katı Aşk Ayşen diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler Çatı Katı Aşk dizisine veda mı etti?

Çatı Katı Aşk dizisinde yer alan Ezgi Şenler’in canlandırdığı Ayşen karakterinin dizide olmaması izleyiciler tarafından fark edildi. Dizi takipçileri karakterin dizide olmamasını Ezgi Şenler’in diziden ayrılacağına yordu.

Çatı Katı Aşk Ayşen neden dizide yok?

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı Çatı Katı Aşk dizisinin başrolünde bulunuyor. Dizide bu kişilerin uyumu uzun süredir tartışılıyordu. Konu hakkında çalışmaya başlayan dizi ekibi, başroller arasındaki uyuşmazlığı çözmeye çalışıyor. Ezgi Şenler ile Furkan Andıç arasında uyumsuzluk olmasından dolayı izleyiciler diziye gereken ilgiyi göstermiyordu.

Bu uyuşmazlığı çözmek isteyen yapım şirketi, dizide yer alan Ezgi Şenler’in yerine yeni bir kadın oyuncu diziye dahil etmeyi planlıyor. Bu şekilde dizinin izlenme oranını arttırmak isteyen yapım şirketi, Ayşen karakterini de diziden ayıracak.

Çatı Katı Aşk Ayşen, Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Ezgi Şenler ile Çatı Katı Aşk dizisinin yolları ayrıldı. Dizinin izlenme oranlarındaki düşüklük sebebiyle başrol değişikliğine gitmek isteyen dizi ekibi, Ayşen karakterini senaryodan çıkartarak diziye yeni bir kadın başrol arayışı içine girdi.

Çatı Katı Aşk Ayşen’in yerine yeni oyuncu gelecek mi?

Ayşen karakterini diziden çıkartarak Ezgi Şenler ile yollarını ayıran Çatı Katı Aşk ekibi, ünlü oyuncunun yerine başka bir kadın başrol oyuncu eklemeyi düşünüyor. Dizi ile adı geçen isimlerden biri Selin Şekerci oldu. Ünlü güzelin dizi setinde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması, Selin Şekerci’nin diziye dahil olacağı haberlerini çoğalttı.