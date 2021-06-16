Carnaval filmi konusu ve oyuncuları

Dünyaca ünlü dijital platform Netflix, İspanya kitlesinden sonra Brezilya kitlesine de açılmaya karar verdi. Brezilya yapımı eğlence temelli bir film olan Canaval’ın ilk fragranı 5 Mayıs tarihinde yayınlanmıştı. 2 Haziran yani bugün itibariyle yayınlanmaya başlayacak olan filmin kadrosunda Giovana Cordeiro, Samya Pascotto, Flavia Pavanelli ve Bruna Inocencio gibi isimler yer alıyor.

Filmin başrolü olan Nina günümüz dünyasının en popüler mesleklerinden olan influencerlıkla uğraşıyor. Sosyal medyada çok popüler olan genç kadıni sevgilisinin, arkadaşlarının ve binlerce hayranının yanında olması ile adeta toz pembe bir hayat yaşamaktadır. Fakat bu hayat Nina’nın sevgilisi tarafından aldatılmasıyla sona ermiştir. Nina, bu aldatılma olayının etkilerini günlerce atlatamayacaktır. Genç kız, kendisini gençliğin ve çılgınlığın had safhada olduğu bir ortama atarak yaşadığı sorunları geride bırakmaya çalışır ve böylece Bahia’da bir gençlik hikayesi başlayacaktır.

Dizinin yönetmen koltuğunda Leandro Neri yer alıyor.