Çarkıfelek yarışması 18 Ağustos 2020 Salı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Çarkıfelek’in yayından kaldırıldığı yönünde haberler ortaya atılmıştı. Salı ve Çarşamba günleri yayınlanan ve izleyicilerin severek takip ettiği programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. İddiaların ardından yapılan açıklamada programın yayın saatinde değişikliğe gidildiği ve yayın hayatına devam ettiği duyuruldu.

Çarkıfelek yarışması 18-19 Ağustos yeni bölüm neden yok?

Çarkıfelek yarışması yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu üstlendiği sevilen yarışma programı Salı ve Çarşamba günleri ekranlara geliyordu. Programın reytinglerinin düşmesi nedeniyle Kanal D yönetimi yarışmayı haftada iki değil, bir gün yayınlamaya karar verdi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Uzun yıllar yayınlanan yarışma ülkemizde bir fenomen haline gelmişti. Son olarak Kanal D ekranların Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunda yayınlanan programın yeni bölümleri Çarşamba günleri saat 22:30’da yayınlanacak.

Çarkıfelek yarışması yeni sezonda var mı, yok mu?

Kanal D yönetimi düşük reytingler nedeniyle ilk olarak yarışmanın yayın gününü bire düşürdü. Reytinglerin daha da düşmesi durumunda programın yayından kaldırılması da gündeme gelebilir.