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Çarkıfelek yarışması 18 Ağustos 2020 Salı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Çarkıfelek 18-19 Ağustos tarihinde yayınlanmadı. Yarışmanın yayınlanmaması Çarkıfelek 18-19 Ağustos neden yok, bitti mi, yayından kaldırıldı mı gibi soruları gündeme getirdi. Kanal D yönetiminden yarışma hakkında üzücü haber geldi.

18 Ağustos 2020 Salı 20:43
Çarkıfelek yarışması 18 Ağustos 2020 Salı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı?
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Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Çarkıfelek’in yayından kaldırıldığı yönünde haberler ortaya atılmıştı. Salı ve Çarşamba günleri yayınlanan ve izleyicilerin severek takip ettiği programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. İddiaların ardından yapılan açıklamada programın yayın saatinde değişikliğe gidildiği ve yayın hayatına devam ettiği duyuruldu.

Çarkıfelek yarışması 18-19 Ağustos yeni bölüm neden yok?


Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu üstlendiği sevilen yarışma programı Salı ve Çarşamba günleri ekranlara geliyordu. Programın reytinglerinin düşmesi nedeniyle Kanal D yönetimi yarışmayı haftada iki değil, bir gün yayınlamaya karar verdi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Çarkıfelek yarışması yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Uzun yıllar yayınlanan yarışma ülkemizde bir fenomen haline gelmişti. Son olarak Kanal D ekranların Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunda yayınlanan programın yeni bölümleri Çarşamba günleri saat 22:30’da yayınlanacak.

Çarkıfelek yarışması yeni sezonda var mı, yok mu?

Kanal D yönetimi düşük reytingler nedeniyle ilk olarak yarışmanın yayın gününü bire düşürdü. Reytinglerin daha da düşmesi durumunda programın yayından kaldırılması da gündeme gelebilir.



Son Güncelleme: 18.08.2020 20:43
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Kanal DÇarkıfelek
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