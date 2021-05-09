Çarkıfelek ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi

Televizyon ekranlarında bir süre önce yayınlanan Çarkıfelek programı çok fazla izlenmekteydi. Çarkıfelek programının tekrar ekranlara gelmesi söz konusu oldu.

Çarkıfelek tekrar ekranlara gelecek

Çarkıfelek programının sunucusu Mehmet Ali Erbil çok ağır bir hastalık geçirdi. Mehmet Ali Erbil yakın zamanda Çarkıfelek programının başlayacağını duyurdu. Farklı program tekliflerini reddeden Erbil’in Çarkıfelek programıyla ekranlara dönmek istediği açıklandı.

Ünlü şovmen Erbil,insanların isteği doğrultusunda Çarkıfelek programının ekranlara gelmesinin daha doğru olacağını söyledi. Programın ,herhangi bir aksilik olmazsa Haziran ayı veya Kurban Bayramı’nda ekranlara geleceğini söyledi. Ancak,resmi bir açıklama henüz gelmedi.