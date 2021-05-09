İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Çarkıfelek ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi

Çok ağır bir hastalık geçiren Mehmet Ali Erbil ,sevilen program Çarkıfelek ile ilgili müjde verdi. Çarkıfelek programının tekrar ekranlara geleceğini duyurdu. Çarkıfelek programı ne zaman başlayacak? Bu haberimizde Çarkıfelek programı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek ile ilgili açıklamaları...

09 Mayıs 2021 Pazar 21:54
Çarkıfelek ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi
Takip Et:

Televizyon ekranlarında bir süre önce yayınlanan Çarkıfelek programı çok fazla izlenmekteydi. Çarkıfelek programının tekrar ekranlara gelmesi söz konusu oldu.

Çarkıfelek tekrar ekranlara gelecek

Çarkıfelek programının sunucusu Mehmet Ali Erbil çok ağır bir hastalık geçirdi. Mehmet Ali Erbil yakın zamanda Çarkıfelek programının başlayacağını duyurdu. Farklı program tekliflerini reddeden Erbil’in Çarkıfelek programıyla ekranlara dönmek istediği açıklandı.

Ünlü şovmen Erbil,insanların isteği doğrultusunda Çarkıfelek programının ekranlara gelmesinin daha doğru olacağını söyledi. Programın ,herhangi bir aksilik olmazsa Haziran ayı veya Kurban Bayramı’nda ekranlara geleceğini söyledi. Ancak,resmi bir açıklama henüz gelmedi.




Son Güncelleme: 09.05.2021 21:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çarkıfelek Tekrar Mı Başlıyor?ÇarkıfelekMehmet Ali Erbil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
19 Nisan reyting sonuçları: Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı reyting sıralaması nasıl?
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı
İstanbul'da Cumartesi günü hangi pazarlar açık olacak? 8 Mayıs pazar kurulacak yerler tam listesi
Tc kimlik kaybolduğunda yapılması gereken işlemler neler? 2021 Kayıp kimlik çıkartma ücreti
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Mayıs 2021 emekliye seyyanen zam son dakika
Penta halka arz ne zaman gerçekleşecek, hisse kodu nedir? Penta halka arz eşit mi, oransal mı yapılacak?
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Mayıs 2021 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Atv Maraşlı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Müge Anlı bayramda 12-13-14 Mayıs tarihlerinde yayınlanacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.