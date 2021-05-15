Cansu Kalaycıoğlu hastalığı nedir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu kimdir, kaç yaşında?

13 Mayıs Cuma günü Tv 8 ekranlarına gelen Survivor tüm hızıyla finale doğru gidiyor. Gönüllülerin yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu taraftarı oldukça fazla. Merak edilen yarışmacının yaşı kaç, aslen nereli ve mesleği nedir? Siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

Bursa 1998 doğumludur. Yalova'da büyüdü ve 10 yaşındayken anne babası ayrıldı. Ardından anne ve kardeşi ile İstanbul'a taşındı. Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Kalaycıoğlu, 10 yıllık Voleybol geçmişi bulunuyor. Birçok takımda Voleybol'da oynadı. Kardeşi Cansu, geçirdiği trafik kazası sonucunda yüzde 100 engelli kaldığını bir röportajında ağlayarak bahsetmişti. Babası ile görüşmediğini söyleyen Kalaycıoğlu, bu zor zamanlarda kendisini kız kardeşine ve annesine adayarak zaman geçirdiğini vurguladı. Survivor'a başvuran ve 6'ya girmeyi hak kazanan yarışmacı zorlu süreçten bahsetti. Yarışmanın çok zorladığını ve açlığın ise bunu tetiklediğine değindi.

Sosyal medya ağlarında da etkin olduğunu kaydetti.