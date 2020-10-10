Cansu Dere ve Caner Cindoruk sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı

Kanal D ekranlarının yeni sezon yapımlarından Sadakatsiz, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla ilk bölümde geçer not almayı başaran dizide Cansu Dere ve Volkan Asya’nın yatak sahnesi izleyenleri ikiye böldü.

Sadakatsiz dizisinin konusu ne?

Dizinin yeterli düzeyde başarılı olduğu ve sevişme sahnesinin reyting uğruna yersiz olduğunu belirten kullanıcılar konuyu Twitter’da gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılarsa tartışmaya neden olan sahnenin abartıdan uzak olduğunu ve ayarında olduğunu dile getirdi.

Bir süredir televizyon ekranlarında görülmeyen Cansu Dere, Kadın dizisi sonrasında sessizliğini koruyan Caner Cindoruk ve Mucize Doktor dizisinden senaryo gereği çıkarılan Özge Özder Sadakatsiz dizisinde bir araya geldi. Dizide evli ve eşi Volkan’ın aldattığı Asya’nın hikayesi anlatılıyor.