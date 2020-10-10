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Cansu Dere ve Caner Cindoruk sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı. Söz konusu sahne izleyicileri ikiye böldü.

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:19
Cansu Dere ve Caner Cindoruk sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı
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Kanal D ekranlarının yeni sezon yapımlarından Sadakatsiz, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla ilk bölümde geçer not almayı başaran dizide Cansu Dere ve Volkan Asya’nın yatak sahnesi izleyenleri ikiye böldü.


Dizinin yeterli düzeyde başarılı olduğu ve sevişme sahnesinin reyting uğruna yersiz olduğunu belirten kullanıcılar konuyu Twitter’da gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılarsa tartışmaya neden olan sahnenin abartıdan uzak olduğunu ve ayarında olduğunu dile getirdi.

Sadakatsiz dizisinin konusu ne?

Bir süredir televizyon ekranlarında görülmeyen Cansu Dere, Kadın dizisi sonrasında sessizliğini koruyan Caner Cindoruk ve Mucize Doktor dizisinden senaryo gereği çıkarılan Özge Özder Sadakatsiz dizisinde bir araya geldi. Dizide evli ve eşi Volkan’ın aldattığı Asya’nın hikayesi anlatılıyor.




Son Güncelleme: 10.10.2020 17:19
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Anahtar Kelimeler:
Cansu DereCaner CindorukSadakatsiz
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