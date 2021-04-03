Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’in başrolü Cansu Dere’nin diziden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre dizide 3 bölüm sonra Cansu Dere’nin yerine Serenay Sarıkaya’nın geleceği yazıldı.
Cansu Dere yerine Serenay mı geliyor?
Sosyal medyada Uçan Karga adlı bir hesaptan yapılan Sadakatsiz dizisine üç bölüm sonra Cansu Dere’nin yerine Serenay Sarıkaya’nın geleceği iddiası gündem oldu. Ancak söz konusu iddianın 1 Nisan şakası olduğu da yazılanlar arasındaydı.
Dizinin başrolü Cansu Dere ve yapımcı firmadan konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
Son Güncelleme: 03.04.2021 18:33