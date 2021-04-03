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Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası

Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı sorusu sosyal medyada gündem oldu. Gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya iddiasına dizinin sevenlerinden tepki geldi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 18:33
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’in başrolü Cansu Dere’nin diziden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre dizide 3 bölüm sonra Cansu Dere’nin yerine Serenay Sarıkaya’nın geleceği yazıldı.

Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in yer aldığı dizi her bölümüyle izleyicilerden tam not alırken, Cansu Dere performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

Cansu Dere yerine Serenay mı geliyor?

Sosyal medyada Uçan Karga adlı bir hesaptan yapılan Sadakatsiz dizisine üç bölüm sonra Cansu Dere’nin yerine Serenay Sarıkaya’nın geleceği iddiası gündem oldu. Ancak söz konusu iddianın 1 Nisan şakası olduğu da yazılanlar arasındaydı.

Dizinin başrolü Cansu Dere ve yapımcı firmadan konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.



Son Güncelleme: 03.04.2021 18:33
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizSerenay SarıkayaCansu Dere
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