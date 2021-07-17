Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Çeşme’deki evinde güzel oyuncu Cansu Dere ile çekindiği fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin bir araya gelmesiyse “Yeni bir proje mi geliyor” sorusunu gündeme getirdi.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz isimli dizide yer alan güzel oyuncu Cansu Dere’nin, Exxen platformunda başlayacak yeni bir projede olacağı konuşuluyor.

Bir anda iptal olmuştu

Ünlü televizyoncu, iki sene önce sosyal medyadan TV8’de başlayacak yeni dizi için Cansu Dere’yle anlaşma imzaladıkları müjdesini vermişti. Fakat, bir anda yapılan anlaşma iptal edilmişti.

Yaşanan gelişme sonrasında Acun Ilıcalı yaptı açıklamada, “Cansu oldukça önemli birisi. Onun değerini kelimelerle anlatamam. Şimdi bir dizi çekeceğiz” ifadelerine yer vermişti.