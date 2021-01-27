Cannes Film Festivali'nin yeni tarihi belli oldu

Her sene Mayısıs ayında gerçekleştirilen Cannes Film Festivali, korona virüs salgını sebebi ile Film Festivali Temmuz ayına ertelendi.

Salgın nedeni ile dünyadaki bir çok ünlü etkinlik ertelenmeye devam ediyor. 11 ile 22 Mayısıs tarihlerinde Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirilmesi planlanan Cannes Film Festivali korona virüs salgını sebebi ile zorlu hazırlık sürecinin de etkisi ile ertelenmesi bekleniyordu.

Organizatörlerin yaptığı açıklamada dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını sebebi ile festival tarihinin Temmuz ayına ertelendiği belirtildi. Açıklamada 6 ile 17 Temmuz arasında festivalin gerçekleşmesinin planlandığı duyuruldu.