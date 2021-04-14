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Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş turunda Liverpool sahasında Real Madrid’i ağırlıyor. Yarı finale çıkmak için mücadele edecek iki takımım karşılaşması öncesi Futbol severler Liverpool Real Madrid canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:45
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final rövanşında İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Turun ilk maçını 3-1’lik skorla kaybeden Liverpool, Anfield Stadı’nda tur için şans arayacak. İspanyol devi Real Madrid ise skor avantajını koruyarak adını finale yazdırmak istiyor.

İki takım arasında son yıllarda bir rekabetin olduğu görülüyor. 2018 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan iki ekip bu sefer finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11’ler

Liverpool:

Alisson, Anold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota

Real Madrid:

Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool Real Madrid karşılaşması 14 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00’de başlayacak. Liverpool’un mabedi Anfield’da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İngiliz ve İspanyol futbolunun iki dev takımın karşılaşacağı maçta hakem Bjön Kuipers düdük çalacak.

Liverpool’da eksikler can sıkıyor

Zorlu Real Madrid maçı öncesinde teknik direktör Jurgen Klopp’u eksikler düşündürüyor. Savunma’da Virgil Van Dijk’in uzun süren sakatlığının yanı sıra Matip’in de sakatlanması stoper hattından A Mili Yıldız oyunu Ozan Kabak’ı kritik noktaya taşıdı. Milli oyuncumuz bu maçta takımının savunmadaki en kritik ismi olacak.

Ayrıca kaptan Henderson ve Gomez’de sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.

Ramos yok

Real Madrid’de ise takım kaptanı Sergio Ramos koronavirüse yakalandı. Yıldız oyuncunun zorlu Anfield deplasmanında görev yapamayacak. Ayrıca hafta sonu oynanan El Clasico’da sakatlanan Vazquez ile Varane’da sakatlıkları nedeniyle Liverpool karşısında görev yapamayacak.

Tur mucizeye bağlı

Liverpool’un bu turu geçmesi için Real Madrid’i 2-0’lık yenmesi gerekiyor. Ancak İspanyol ekibinin bir gol bulması halinde Liverpool 3-1’lik skorla maçı uzatmaya taşısa da, turu geçmek için 3 farklı kazanması gerekecek. Real Madrid’e ise tek farklı yenilgi dahi yetiyor.

Liverpool Real Madrid canlı izle

14 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Liverpool Real Madrid karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ülkemizde Şampiyonlar Ligi’nin yayıncı beIN Sports Şampiyonlar Ligi maçlarını futbol severlere ulaştırıyor. Karşılaşmayı izlemek için beIN Sports abonesi olunması gerekmektedir.

Öte yandan maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olarak suç olduğu gibi güvenilir değildir. Bu siteler üzerinden bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Ayrıca söz konusu sitelerde görüntü kalitesi çok düşük olup yayınlar kesintili olarak 4-5 dakika geriden gelmektedir. Maç keyfini kesintisiz ve HD olarak izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktan geçiyor.  

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 14.04.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
LiverpoolReal MadridŞampiyonlar LigiBeınsports
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