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Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu

Yeşilçam'ın efsane fimlerinden olan ve başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı film yayınlandığı her an büyük bir beğeni izleyici karşısına çıkıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 17:56
Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
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Bugün Show Tv ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izlenme rekoru kıran Canım Kardeşim filmini izleyiciler araştırmaya başladı. Yayınlandığı seneden bu yana izleyici üzerinde etkisi büyük olan film hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.

Yapım süreci de oldukça duygulu bir şekilde gelişen Canım Kardeşim filmi Yılmaz Güney etkisinde kalan Tarık Akan ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'den dokunaklı ve dram konusunda iddialı bir yapımda oynamayı rica ediyor. Ünlü yönetmen de bu duruma kayıtsız kalmayarak toplumun ince noktalarına kadar araştırma yapıyor ve toplumda yaşanan olumsuzluk ve tükenmişlik konusunda bir sinema filmi çekmeye karar veriyor. Ünlü senarist Sadık Şendil ile bir araya gelen ünlü yönetmen ondan realitesi bol bir senaryo yazmasını ister. Aradan geçen zaman sonra senaryo ünlü yönetmenin önüne gelir ve çok beğenir. Hiç dokunmadan kamera karşısına geçilir ve film için start verilir.

O zamanların ünlü yapım şirketi olan Arzu Film tarafından çekilen ve vizyona hazırlanan film yayınlandığı anda sinemada büyük bir başarı sağlamasa da daha sonra Türk sinemasının temel taşı yapıtları arasına girmeyi başardı. Altın Koza film festivalinde en iyi yöentmen en yi müzik ve en iyi görüntü ödüllerini uhdesinde toplamayı başardı. Festivalde ikinci film ödülünü alan film daha sonra en çok izlenenler arasına girdi.

1973 senesinde çekilen film 1 Mart 1973 yılında vizyona girdi. Filmin yönetmen koltuğundan Ertem Eğilmez otururken senaristliğini de Sadık Şendil üstlendi. Başrollerde Tarık Akan ve Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral yer aldı.

Canım Kardeşim sinema filmi İzmir ve İstanbul'da çekildi. Filmin müziği de Cahit Oben'e aittir. Altın koza film festivalinde en iyi müzik ödülünü almıştır.

Canım Kardeşim oyuncu ekibi

Tarık Akan (Murat)

Halit Akçatepe (Halit)

Kahraman Kıral (Kahraman)

Metin Akpınar (Kancı Mehmet)

Adile Naşit (Öğretmen)

Kemal Sunal (Yolcu)

Sıtkı Akçatepe (Musta)

Ali Yalaz (Doktor)

Renan Fosforoğlu (Lokanta Sahibi)

Ahmet Turgutlu (Kasap)

Kamer Sadık (Ziya Efendi)

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
Halit AkçatepeTarık AkanCanım Kardeşim
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