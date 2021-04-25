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Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu

Canım Kardeşim filmi ne zaman çekildi? Canım Kardeşim filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

25 Nisan 2021 Pazar 17:49
Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
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Canım Kardeşim filmi birçok ünlü ismin yer aldığı Türk sinemasının en önemli filmlerinden biridir. Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini üstlendiği Canım Kardeşim adlı filmin çekimleri ne zaman ve nerede yapıldı?

Canım Kardeşim çekimleri nerede ve hangi tarihte yapıldı?

1972 senesinde çekimleri yapılan film, 1 Mart 1973 tarihinde gösterime girmiştir. Sinemada beklenen başarıyı sağlayamasa da Türk sinema tarihinin en iyi filmleri arasında yerini almıştır. Canım Kardeşim filmi İstanbul, İzmir’in çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

Canım Kardeşim oyuncu kadrosu

Tarık Akan - Murat
Kahraman Kıral - Kahraman
Halit Akçatepe - Halit
Metin Akpınar - Kancı Mehmet
Renan Fosforoğlu - Lokanta Sahibi
Ahmet Turgutlu - Kasap
Kamer Sadık - Ziya Efendi
Adile Naşit - Öğretmen
Kemal Sunal - Yolcu
Sıtkı Akçatepe - Musta
Ali Yağız - Doktor

Dizinin konusu

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin arkadaşı Halit ile birlikte yokluk içinde bir yaşam sürmektedirler. Ağabeylerinin tek umudu, Kahraman’ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır.Yaşadıkları yoksulluğa rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başarırlar. Fakat bir gün Kahraman’ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle birlikte tüm hayatları değişir. Kahraman’ın hayatındaki son isteği bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin tek amacıdır.



Son Güncelleme: 25.04.2021 17:49
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