Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu

Canım Kardeşim filmi birçok ünlü ismin yer aldığı Türk sinemasının en önemli filmlerinden biridir. Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini üstlendiği Canım Kardeşim adlı filmin çekimleri ne zaman ve nerede yapıldı?

Canım Kardeşim çekimleri nerede ve hangi tarihte yapıldı?

1972 senesinde çekimleri yapılan film, 1 Mart 1973 tarihinde gösterime girmiştir. Sinemada beklenen başarıyı sağlayamasa da Türk sinema tarihinin en iyi filmleri arasında yerini almıştır. Canım Kardeşim filmi İstanbul, İzmir’in çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

Canım Kardeşim oyuncu kadrosu

Tarık Akan - Murat

Kahraman Kıral - Kahraman

Halit Akçatepe - Halit

Metin Akpınar - Kancı Mehmet Metin Akpınar - Kancı Mehmet

Renan Fosforoğlu - Lokanta Sahibi

Ahmet Turgutlu - Kasap

Kamer Sadık - Ziya Efendi

Adile Naşit - Öğretmen

Kemal Sunal - Yolcu

Sıtkı Akçatepe - Musta

Ali Yağız - Doktor

Dizinin konusu

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin arkadaşı Halit ile birlikte yokluk içinde bir yaşam sürmektedirler. Ağabeylerinin tek umudu, Kahraman’ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır.Yaşadıkları yoksulluğa rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başarırlar. Fakat bir gün Kahraman’ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle birlikte tüm hayatları değişir. Kahraman’ın hayatındaki son isteği bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin tek amacıdır.