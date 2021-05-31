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Caner Şimşek kim? Memleketi neresidir?

Ünlü televizyon dizilerinin birçoğunda rol alarak bir başarı yakalayan Caner Şimşek’ in sevenleri için hayatınız anlattığımız kısa bir özgeçmiş hazırladık. Caner şimşek kim? Memleketi neresidir?

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:19
Caner Şimşek kim? Memleketi neresidir?
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Ekranlardaki ilk oyunculuk deneyimine 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisiyle adım atan Caner Şimşek, daha sonra çok başarılı dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettirmiştir.

1991 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu 29 yaşındadır. 1.83 boyundadır. Terazi burcudur. Yeşil göz rengine sahiptir. Oyunculuk eğitimini Craft Oyunculuk Atölyesi’nde tamamlamıştır. Şu an ise oyunculuk iş birliklerini Sema Bekmez Management Oyunculuk Ajansıyla gerçekleştirmektedir.

Caner Şimşek oynadığı sinema ve diziler;

2020 – Bay Yanlış dizisi

2019 – Her Yerde Sen filmi

2019 – Tehlikeli Karım filmi

2016 – Aşk Laftan Anlamaz dizisi

2015 – Şehrin Melekleri filmi

2015 – Aşk Yeniden dizisi

2015 – Kara Ekmek filmi

2014 – İncir Reçeli 2 filmi

2014 – Kaçak Gelinler dizisi

2014 – Elif dizisi

2013 – Güneşi Beklerken ( Koray karakteri)

Kişisel sosyal medya hesaplarını oldukça yoğun kullanan ünlü oyuncu Instagram hesabında 20,1bin takipçisi vardır. Asıl memleketi neresi olduğuyla ilgili henüz net bir bilgi yoktur. Sevgili ile ilgili magazine çıkmış bir haberi de yoktur.

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 14:19
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Anahtar Kelimeler:
CanerşimşekGüneşibeklerkenBayYanlışKaçakgelinler
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